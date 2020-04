Sénégal: Coronavirus - Ces parents devenus professeurs à domicile

Depuis l'apparition du Covid-19 de nombreux pays ont ou confiné leur population ou déclaré l'état d'urgence. Dans l'un ou l'autre cas, la circulation des personnes a été drastiquement réduite.

Cependant, ces stratégies différentes débouchent sur une seule et même conséquence : la fermeture des écoles. Face à cette situation, certains parents ont endossé le costume de profs à domicile afin d'assurer la continuité pédagogique.

Quatre murs, un ordinateur, une table et des chaises, bienvenue dans la classe improvisée de cours à domicile, chez la famille Diatta.10 heures, il règne un calme olympien dans l'appartement à quatre pièces. Les enfants sont concentrés sur leurs devoirs. Le papa fait office de professeur.

Dans sa classe de circonstance, le père de famille encadre ses trois enfants avec dévouement et détermination.

Le pater prend très au sérieux cette tache pédagogique devenue son quotidien depuis que les écoles ont observé une pause le temps de prendre des mesures pour arrêter la propagation de la pandémie du Covid-19. L'aîné est en C2, sa sœur en CI, et le petit dernier en préscolaire.

Mais, peu importe, que les enfants soient en classe élémentaire, le père ne badine pas. Depuis que les autorités ont décrété la fermeture des écoles, avec la déclaration du Covid-19, c'est devenu un rituel.

«Tous les matins, les enfants font leur devoir le matin de 9h 30 à 12 heures et dans l'après-midi, de 15 heures à 17 heures », affirme t-il.

Une routine donc, «on bosse, et puis on chante, on fait du sport dans le salon. Finalement, l'école m'aide à structurer les journées tout en restant prés de mes enfants», souligne ce père qui a également vu ses horaires de travail drastiquement baissé.

«Je gère pour le moment. Et je tiens à remercier les maîtresses qui demandent des nouvelles, à qui on peut poser des questions sur le travail, joindre par téléphone. Ces « re-cadrages » m'aident beaucoup», note M. Diatta. Pour Fama, la mère de famille, l'encadrement de ses enfants n'est vraiment pas une partie de plaisir.

Elle reconnait qu'il est particulièrement difficile de devoir s'improviser «enseignante du jour au lendemain, sans diplôme ni pédagogie».

La première semaine s'est avérée particulièrement éreintante, pour elle, «lorsqu'il s'est notamment agi de résoudre les exercices de mathématiques» de sa fille aînée qui est en classe de CM2.

Toutefois, depuis trois semaines qu'elle est devenue professeur de circonstance, elle dit noter des améliorations. «J'aborde plus sereinement les choses et cela me revient petit à petit», relève-t-elle.

La mère ne manque pas d'aller de temps à autre jeter un coup d'œil sur le moteur de recherches Google «une fois les formules en tête, je parviens à aisément restituer les connaissances à mes enfants».

Des répétiteurs sollicités en renfort

Là où certains parents décident de renouer avec la classe à domicile, d'autres préfèrent faire appel au service de spécialistes. C'est le cas de la famille Diop. Le père de famille a engagé un répétiteur qui passe trois fois par semaine.

«Je n'ai pas fait d'études pour enseigner, je n'ai ni la méthode, ni la patience donc je sollicite les services d'un enseignant payé, en fonction des heures de cours», souligne M. Diop. Pas question selon lui de s'engager dans une aventure à travers des cours approximatifs.

La continuité pédagogique peut paraître plus délicate à mettre en œuvre pour les collégiens, reconnaît Pape Sylla, un autre père de famille. Et pour son enfant collégien, «c'est beaucoup plus difficile car je ne maîtrise pas tout».

Pour autant, il ne faut surtout pas qu'il se croit en vacances, «la solution consiste à aller sur le net afin de se remémorer des formules et autres», relève-t-Il. Il travaille avec son fils de 9 heures à 11 heures et de 15 heures à 18 heures.

Certains pour pousser leurs enfants à apprendre abordent cette continuité pédagogique d'une façon ludique et participative. «J'achète des bonbons et des croustillants en revenant de travail.

Celui qui parvient à résoudre son devoir est récompensé», souligne Mata Sy, mère de famille. La démarche semble porter ses fruits «même s'ils ne trouvent pas tous les jours, ils essaient et gardent le contact avec les cours, c'est l'essentiel», souligne-t-elle.

Devant l'impossibilité de dispenser des cours en même temps à leurs enfants, certains parents ont dû trouver des méthodes de restitution :«faire travailler les trois enfants en même temps, cela s'est avéré très compliqué.

Aucun ne restait concentré. J'ai aménagé la maison, chacun occupe à lui seul une chambre, durant les heures de cours», souligne Touty, mère de quatre enfants.

Globalement, les cours se déroulent bien si ce n'est pour le premier, c'est plutôt catastrophique, note-t-elle. Toutefois, les responsabilités semblent partager «Ce n'est pas évident d'être tour à tour prof de mathématiques, de sciences, de français», note la mère.