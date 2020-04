Gabon: Arsenal - Les discussions ont débuté entre l'Inter et Aubameyang

Alors qu'il pourrait perdre Lautaro Martinez l'été prochain, l'Inter Milan ne cache pas son intérêt pour Pierre-Emerick Aubameyang. Le club italien veut faire de l'attaquant gabonais le remplaçant de son avant-centre argentin et s'implique de plus en plus pour le convaincre de quitter Arsenal.

Et selon les informations du tabloïd The Sun ce dimanche, les choses semblent bien aller dans ce dossier pour les Nerazzurri. Le média anglais annonce en effet que les discussions ont même débuté entre l'Inter et l'international gabonais.

Privé de titre avec Arsenal depuis son arrivée, Aubameyang serait plutôt séduit à l'idée de disputer la Ligue des Champions sous les couleurs de l'Inter.