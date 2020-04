Cameroun: Lille - Quand Chédjou se souvient de l'assistance de Jean II Makoun

Joueur d'Amiens depuis l'été dernier, Aurélien Chédjou est revenu en Ligue après l'avoir quitté il y a quelques saisons. Et c'est à Lille qu'il a fait ses premières expériences en championnat français.

Dans un live sur Instagram, le défenseur camerounais est revenu sur son passage au LOSC, notamment ses débuts.

« Quand j'arrive à Lille, je suis à la ramasse physiquement. C'était difficile parce que physiquement, ça n'allait pas. Les gars couraient partout et moi je me cherchais encore. J'arrive et je ne joue pas directement en CFA, il fallait d'abord que je sois bien physiquement. Il y avait Adil Rami, Henri Ewané mais, au bout de trois semaines, j'ai commencé à jouer avec la CFA, au milieu. Après un mois et demi, le coach Plancque me dit que je dois m'entraîner avec les pros car le coach Puel veut me voir. Tu arrives à l'entraînement avec les pros, tu as les yeux qui brillent », a confié Chédjou.

Le défenseur d'Amiens SC n'a pas manqué d'être reconnaissant à l'endroit de son compatriote Jean II Makoun qui a l'a énormément aidé dans sa phase d'adaptation.

« Heureusement pour moi, je suis arrivé et il y avait Jean-II Makoun qui m'a pris sous son aile, respect à vie pour lui. La première fois où je suis rentré dans le vestiaire, tu es timide, tu as peur de marcher sur le pied d'un joueur professionnel et que ça s'arrête pour toi. Jean-II m'a appelé et m'a dit : "Si tu es ici, c'est que tu le mérites. Joue comme tu sais le faire et si quelqu'un te parle mal, tu viens me le dire." Sur le terrain, il ne te met pas la pression. Il te parle quand tu fais les choses, que ce soit bien ou mal, il n'est pas tout le temps sur ton dos. Il m'a beaucoup aidé à m'intégrer dans l'équipe », a conclu l'ancien joueur de Lille.