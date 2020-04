Madagascar: Remède anti-coronavirus - Le COVID-Organics séduit le Sénégal

Après la République Démocratique de Congo, c'est au tour du Sénégal de se manifester pour se procurer du remède contre le Covid-19, découvert par Madagascar.

Les fruits de la recherche des scientifiques malgaches à l'honneur. Le président sénégalais Macky Sall emboîte les pas de son homologue congolais Félix Tshisekedi au sujet de la tisane bio Covid-Organics, produit par le laboratoire malgache.

Il a félicité cette bonne nouvelle qui vient de Madagascar. En marge d'un échange sur visioconférence avec le président Andry Rajoelina, vendredi, le Sénégal va lui aussi passer à la commande de ce remède traditionnel amélioré qui sera utilisé pour « guérir des maladies infectieuses ». « Nous serons disposés à acquérir selon les modalités mises en œuvre par Madagascar », a mentionné le président Macky Sall dans son intervention.

La volonté du numéro Un sénégalais annoncée durant la visioconférence dément ainsi l'information véhiculée par certains médias occidentaux quant à la véracité du choix de ce pays de passer à la commande de Covid-Organics en provenance de Madagascar.

La réputation du Covid-Organics s'étend ainsi sur le continent africain. Les regards des dirigeants du continent noir sont braqués sur la Grande île.

Grand honneur

Le lancement d'un remède pour lutter contre la pandémie Covid-19, une des maladies infectieuses ayant ravagé plusieurs vies humaines, a illuminé la place de Madagascar vis-à-vis des autres pays africains, qui eux aussi ambitionnent de protéger leur peuple. Pour le cas du Sénégal, son président Macky Sall n'a pas hésité à manifester son intérêt sur ce combat commun de vaincre le Covid-19.

« Je pense que ce serait un grand honneur pour toute l'Afrique de savoir qu'un de nos pays parmi notre territoire le plus beau et le plus magnifique, une solution mondiale peut sortir », enchaîne le président sénégalais.

Lors des échanges à distance, Andry Rajoelina n'a pas manqué de mettre en exergue les étapes réalisées dans les recherches pour faire face aux maladies épidémiques. Madagascar s'en est sorti dans toutes ces épreuves grâce à l'expérience des scientifiques malgaches sur l'artémisia.

Devant son homologue sénégalais, le locataire d'Iavoloha de réitérer qu' « aujourd'hui, nous avons plus de 2000 tonnes d'artémisia et de meilleure qualité. On livre beaucoup du produit dérivé par l'extrait de l'artémisia qui est l'artémisinine que nous livrons aujourd'hui à travers plusieurs laboratoires dans le monde ».

Mise à part la distribution gratuite du Covid-Organics au profit de toute la population, l'exportation du remède, comme les dirigeants l'ont annoncé lors du lancement à Avarabohitra Itaosy, figure parmi la vision du gouvernement pour sauver le monde entier des effets dévastateurs du coronavirus. Jusqu'à présent, trois présidents africains, celui de la République démocratique de Congo, celui du Sénégal et hier celui de la Guinée Bissau ont joint l'initiative de la Grande île de munir des armes redoutables à base de plantes médicinales.