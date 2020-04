Algérie: Coronavirus - 129 nouveaux cas confirmés et 4 nouveaux décès en Algérie

Alger — Cent-vingt-neuf (129) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et quatre (4) nouveaux décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3.256 et celui des décès à 419, a indiqué samedi le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

Intervenant lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie, M. Fourar a précisé que le nombre de personnes guéries a atteint 1479, dont 71 lors des dernières 24 heures.

Dr Fourar a relevé que l'ensemble des cas confirmés au coronavirus ont été enregistrés à travers 47 wilayas, ajoutant que la tranche d'âge comprise entre 25 et 60 ans représente 54% des cas, alors que 65% de l'ensemble des décès concernent les personnes âgées de 65 ans et plus.

Il a fait remarquer, en outre, que 27 wilayas n'ont connu aucun cas au coronavirus ce samedi et 8 autres ont recensé entre un et trois cas, alors que 12 wilayas ont connu plus de 4 cas confirmés.

Dr Fourar a également appelé, à l'occasion du mois sacré de Ramadhan, les personnes âgées et les malades chroniques à respecter de manière scrupuleuse les consignes de leurs médecins traitants et éviter les rassemblements et déplacements non nécessaires.