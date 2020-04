Cote d'Ivoire: Agboville/Riposte contre le COVID-19 - Le préfet met en mission les griots et crieurs publics

Les griots et crieurs publics du grand nord et de la sous région encore appelés « gnamakalas » résidents à Agboville, ont répondu nombreux à l'appel du préfet ce jeudi 23 avril 2020. Et c'est la salle de réunion de la préfecture qui a servi de cadre à cette rencontre qui vise en mettre en mission ces maillons essentiels de communication dans la société traditionnelle.

« Vous allez constituer des relais pour sensibiliser les populations car vous êtes des historiens, des sacs à parole, l'art de parler n'a pas de secrets pour vous.

Avec les mots justes, la manière et la pertinence de vos dires, les populations vont adopter les mesures-barrières et empêcher ce virus d'entrer dans la région » a soutenu le préfet Sihindou Coulibaly avant de poursuivre «

Certains d'entre vous ont la chance de parler plusieurs langues en plus du malinké, c'est-à-dire le moré, le sénoufo, le peulh, le koyaka...

Vous allez sillonner vos quartiers en faisant le porte à porte. Vous allez dans les mariages, baptêmes et funérailles pour dire aux populations qu'ils doivent respecter la distanciation de 1 m, ne pas dépasser les 50 personnes, porter les masques et laver correctement les mains ».

De manière pratique, ces gnamakalas (hommes et femmes au nombre de 32) seront sous la supervision du directeur régional de la santé. Qui va concevoir le message qu'ils vont délivrer aux populations. De plus, Timité Masso a été désignée pour l'évaluation et le suivi cette activité.

En retour, ces griots et crieurs publics se sont dits honorés de participer à leur manière à la lutte contre le Covid 19.

« Depuis des temps immémoriaux nous, gnamakalas, sommes des maillons essentiels de paix, de cohésion sociale et de la fraternité. Alors ce que vous nous demandez fait partie déjà de nos attributions.

Certains d'entre nous sommes déjà sur le terrain pour porter le message de la république. Cependant, nous faire appel de manière solennelle est une marque de considération à notre endroit.

Nous vous en sommes reconnaissants et nous nous engageons dans cette guerre contre le Covid 19 » a déclaré Djéliba Dramé Sékou, porte-parole des gnamakalas.