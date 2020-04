Cote d'Ivoire: Coronavirus - Bilan satisfaisant de l'action du district d'Abidjan sur le terrain

Un mois après la mise en route de la matrice d'actions du district autonome d'Abidjan face à la maladie à coronavirus, Robert Beugré Mambé, le ministre-gouverneur et les membres du Bureau du Conseil se sont retrouvés, samedi, à l'espace « Canal aux bois » de Treichville, pour faire le point.

L'on peut retenir que le district est à l'œuvre aux côtés du gouvernement dans le combat en vue de stopper la propagation de ce dangereux et mortel virus en Côte d'Ivoire et plus particulièrement à Abidjan et ses environs qui regroupent, à eux seuls, les 93% du taux de contamination dans le pays.

Estimé à 719 millions de FCfa, le budget alloué par le district autonome d'Abidjan pour la lutte contre la pandémie a permis de mettre en œuvre cinq actions majeures qui ont contribué à bloquer sa propagation.

« Nous sommes persuadés que les Ivoiriens sauront faire preuve de responsabilité pour ne pas permettre que cette maladie trouve le moyen d'une nouvelle évolution », espère Robert Beugré Mambé.

Il s'agit, en termes d'actions majeures : d'une vaste campagne de sensibilisation des populations au respect des mesures barrières ; l'équipement du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en matériels médicaux et en médicaments ; la remise de kits de prévention composés d'équipements de lavage des mains, de savon, de gel hydroalcoolique à la préfecture de région, aux maires des 13 communes, aux chefs traditionnels des villages du district, aux guides religieux ; la mise à disposition de kits alimentaires aux couches vulnérables ; l'accompagnement des forces de défense et de sécurité et l'équipement du groupement des sapeurs-pompiers militaires en matériel de secours d'urgence et, enfin, une opération de désinfection de sites publics et de véhicules de transport de masse, sans oublier les milliers de cache-nez distribués aux différentes couches sociales.

« Les exigences des réalités rencontrées sur le terrain nous engagent à amplifier notre présence pour endiguer la propagation de la maladie » poursuit-il.

Sur le point relatif à la désinfection, le bilan fait état de 97 marchés assainis sur 148, soit un taux de réalisation de 66% ; 828 lieux de culte et édifices publics nettoyés sur 684 prévus, soit 121% ; 93 des 128 gares désinfectées, soit 73%; 224 rues à forte fréquentation traitées sur 216 prévues, soit 104%. 49 086 woro-woro (taxis communaux), taxis, minibus, pinasses désinfectés sur 60 000, soit un taux de 82%.

Les équipes restent encore opérationnelles sur le terrain, a rassuré Beugré Mambé qui exhorte les populations à suivre à la lettre les consignes gouvernementales.

« Des actions complémentaires seront lancées dans le domaine de la désinfection des lieux publics et du soutien social multiforme. En outre, le district s'apprête à renforcer les initiatives et l'aboutissement des projets scientifiques en vue de réponses locales aux besoins sanitaires », a ajouté Robert Beugré Mambé.

Il a surtout insisté sur la nécessité pour tous les Ivoiriens de prendre conscience de la gravité de cette maladie et d'observer les mesures barrières qui, rappelle-t-il, consistent à tousser ou éternuer ou dans le pli du coude ou dans un mouchoir à usage unique et à le jeter dans une poubelle.

Se laver ensuite immédiatement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydro-alcoolique.

Tout en invitant les Ivoiriens à l'union sacrée autour des autorités pour vaincre la pandémie, Beugré Mambé les a, par ailleurs, exhortés à limiter au minimum leurs déplacements.