Cote d'Ivoire: Coronavirus - Le député de Gohitafla apporte son soutien aux populations

Le député de Gohitafla, Djè Vincent, a entrepris une campagne de sensibilisation à l'application des mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus.

Ainsi selon une note d'information, du 17 au 18 avril, il a sillonné Gohitafla et des villages (Manfla, Zraluo) des sous-préfectures de Maminigui et Iriefla en remettant aux populations et maternités un lot de produits d'hygiène (cache-nez, gants, gels hydroalcooliques) et un soutien financier pour l'achat du riz.

Au-delà du don, le député a rappelé aux bénéficiaires, les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, le port de masques de protection, le respect de la distance d'un mètre entre les personnes et à jeter les mouchoirs dans une poubelle après usage. Il dit pouvoir compter sur les uns et les autres pour leur application dans la guerre sanitaire contre le Covid-19.

Car les journées qu'il a organisées visent au respect scrupuleux des consignes gouvernementales afin d'éviter la propagation du virus mortel. Parlant du couvre-feu, Djè Vincent a prié les populations à ne pas le braver.

Ces journées de sensibilisation ont été appréciées par les membres du corps préfectoral et les populations visitées.