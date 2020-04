Algérie: Coronavirus - 126 nouveaux cas confirmés et 6 nouveaux décès en Algérie

Alger — Cent-vingt-six (126) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et six (6) nouveaux décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3382 et celui des décès à 425, a indiqué dimanche le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.

Les six décès ont été enregistrés à Blida (2), Sétif (1), Bordj Bou-Arreridj (1), Tébessa (1) et Bouira (1), a précisé M. Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie, ajoutant que le nombre des cas confirmés est répartis sur 47 wilayas, alors que le nombre des personnes guéries a atteint 1.508, dont 29 durant les dernières 24 heures.

En outre, 18 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas ce dimanche, tandis que 17 wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas, et 12 autres ont enregistré plus de 4 cas, a-t-il ajouté, relevant que les wilayas de Constantine, Bordj Bou-Arreridj, Oum El-Bouaghi et Béchar sont celles ayant enregistré le plus de cas durant les dernières 24 heures.

M. Fourar a rappelé, par la même occasion, la nécessité du strict respect des mesures de prévention, la distanciation sociale et de suivre les recommandations des spécialistes afin d'éviter toute transmission du virus.