Algérie: Plus de 5 qx de kif traité saisis à Béchar et 3 narcotrafiquants interceptés à Tlemcen

Alger — Plus de cinq (5) quintaux de kif traité ont été saisis, samedi par des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières dans la localité frontalière de Béni Ounif, wilaya de Béchar, et trois (3) narcotrafiquants ont été interceptés à Tlemcen, indique, dimanche, un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à mettre en échec les tentatives de narcotrafic dans notre pays, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont saisi, le 25 avril 2020 dans la localité frontalière de Béni Ounif/3eRégion militaire, une grande quantité de kif traité s'élevant à cinq (05) quintaux et (20) kilogrammes", précise la même source.

Par ailleurs, des détachements de l'Armée nationale populaire ont saisi, à Tamanrasset/6eRM et Tindouf/3eRM, "un (01) véhicule tout-terrain, des équipements d'orpaillage et (840) litres de carburants", alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont déjoué "une tentative d'émigration clandestine de douze (12) individus à El-Tarf/5eRM", ajoute le communiqué.