Algérie: Un nouveau clip de Hamid Baroudi sur des chaines TV pendant le Ramadhan

Bechar — Un nouveau clip portant le titre "E Wayli", fruits de la collaboration artistique entre l'artiste algérien Hamid Baroudi et le groupe maghrébin de chant engagé Nass El-Hal sera diffusé au cours du mois de ramadhan sur plusieurs chaînes de télévisions nationales et maghrébines, a-t-on appris dimanche de l'artiste Mustapha Ghenan, membre fondateur de Nass El Hal.

"Ce clip, qui traite des vicissitudes de notre époque, a été réalisé grâce à un travail de recherche musical et de texte entre notre groupe Maghrébin de chant Ghiwani et l'artiste Hamid Baroudi, au titre d'une authentique rencontre musicale maghrébine", a affirmé l'artiste Mustapha Ghenan, lors d'un entretien téléphonique avec l'APS.

Nass El-Hal, créé il y a quelques années sous la conduite de l'un des maestro du chant Ghiwani, en l'occurrence Yaala Allal, membre fondateur aussi du célèbre groupe de chant engagé "Nass El Ghiwane" à Casablance (Maroc)au début des années 1970,comprend en plus de l'Algérien Mustapha Ghenan, un autre artiste algérien, à savoir Mohamed Chiakh, le Tunisien Majdi Zarii et un autre ex-membre de Nass El Ghiwane, le marocain Rafik Redouane et son compatriote Rahim Chihab, a-t-il ajouté.

Mustapha Ghenan, qui vit entre Maghnia (Tlemcen) et le Maroc, considère que son groupe artistique est "l'émanation d'une conviction et d'une volonté des membres de Nass El Hal, de contribuer toujours à la promotion du chant Ghiwani, de même que Nass El Hal sont la continuation naturelle de l'art musical et du chant engagé de Nass El Ghiwane".

De son coté, et sur sa page officielle Facebook, Hamid Baroudi indique que le clip "E Wayli",est "une collaboration artistique maghrébine authentique de Nass El Ghiwane à Nass El Hal jusqu'? Hamid Baroudi (textes et musique), lourde de sens surtout dans ce monde numérique qui court ? la vitesse de la lumière".

Hamid Baroudi, rendu célèbre tant en Algérie qu'à travers le monde avec sa chanson "Caravane To Baghdad", comme soutien au peuple Irakien et à la paix, et qui vit en Allemagne, s'abreuve de la richesse du patrimoine musical et culturel algérien, à savoir chaâbi, raï, hawzi , sahraoui, et Oranais, pour donner du vibrant à ses compositions musicales de par ses immenses ressources artistiques.

Il anime des spectacles et autres concerts avec son propre groupe depuis 1992, en mettant en avant son appartenance au courant de la musique du monde music, en gardant jalousement son indépendance par rapport aux labels, et en créant sa propre boite de production " Magic band film and vidéo production", en Allemagne et son propre studio "Hoggar Music" qui a produit le clip "EWayli".

On lui doit aussi l'émouvante chanson intitulée "Bladi" en 1995, qui traite des souffrances du peuple algérien durant la guerre de libération nationale du joug colonial et aussi durant la décennie noire et qui n'a jamais fléchi.