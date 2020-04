Algérie: Ouargla - Reprise "dynamique" de diverses activités commerciales et de services

Ouargla — L'activité commerciale a connu dimanche un fort regain d'activité, au lendemain de l'annonce des mesures d'allègement du dispositif de confinement avec l'autorisation de reprise de certains services et activités commerciales.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a émis samedi une instruction à l'adresse des départements ministériels concernés ainsi que les walis de la République pour l'élargissement des secteurs d'activités et l'ouverture des commerces, "à l'effet de réduire l'impact économique et social de la crise sanitaire", induite par l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), indique un communiqué des services du Premier ministre.

Pour ce qui est des services, les coiffeurs, très demandés ces derniers temps, ainsi que les taxieurs, qui ont mangé leur pain noir depuis le début du confinement sanitaire, ont repris leurs activités, à leur grand soulagement et celui de leurs clients, a-t-on constaté.

Il appartiendra de veiller, par contre, au respect des mesures de confinement sanitaire par les commerces et activités non encore concernés par le dispositif allégé, a-t-on souligné.

Les habitudes de Ramadhan étant ce qu'elles sont, une bonne partie des citoyens, des deux sexes, très sensibles à la tentation des achats, a mis une parenthèse aux mesures de confinement préventives et se laissent attirer par les sirènes des commerces, oubliant souvent même les simples gestes de prévention (bavettes et gants) et de distanciation sociale.

Une situation qui a été induite par une demande qui s'est fortement développée ces derniers temps sur ces activités et qui devrait s'estomper, du moins s'atténuer, dans les prochains jours, et revoir les gens revenir aux mesures de prévention et de confinement face aux risque de propagation de la pandémie de Covid-19, selon des observateurs locaux.