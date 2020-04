Burkina Faso: Retenues pour fait de gréve - Le gouvernement annonce le rétablissement de salaires suspendus

Le point de presse du gouvernement du 24 avril dernier, à Ouagadougou, a été animé successivement par Brice Bicaba, directeur général du Centre des opérations et de réponse aux urgences sanitaires (CORUS), la ministre de la Santé, Claudine Lougué, le ministre de l'Education nationale, Stanislas Ouaro.

Pour ce dernier, le gouvernement a été instruit de rétablir les salaires suspendus pour le mois d'avril 2020, concernant les agents du MENAPLN.

Sur le plan sanitaire, l'on note un ralentissement de la courbe concernant le taux de nouveaux cas de Covid-19 au Burkina. Toutes ces informations ont été données aux Hommes de médias sous le regard du premier responsable du département de la Communication, Remis Fulgance Djandjinou.

Un plan de riposte, pour la continuité éducative dans un contexte de Covid-19, a été adopté par le gouvernement burkinabè.

Un plan qui sera mis en œuvre par le MENAPLN, Stanislas Ouaro. Ce dernier, depuis quelques jours, est sur tous les fronts pour que cette volonté du gouvernement de continuer l'éducation, soit une réalité.

En attendant l'ouverture des classes, le ministère en charge de l'éducation a déjà entrepris des démarches, aux dires de son premier responsable, pour mettre en place un dispositif d'enseignement /apprentissage à distance au profit des élèves du préscolaire, du primaire, du post-primaire, du secondaire et de l'éducation non formelle.

Et pour y arriver, le MENAPLN compte s'appuyer sur les canaux de communication que sont les médias publics et privés (la radio et la télévision), les applications numériques avec ou sans connexion internet et des polycopes et des annales. Mais le ministre Ouaro s'est voulu on ne peut plus clair : « Ce n'est pas une initiative qui va remplacer l'enseignement dans les classes.

C'est pour les maintenir dans un dispositif d'apprentissage ». Au-delà de cette initiative qui sera financée à hauteur de plus de 8 253 975 220 F CFA par l'Etat burkinabè et ses partenaires, le département en charge de l'éducation planche déjà sur la réouverture prochaine des salles de classe.

En effet, selon Stanislas Ouaro, le plan de réponse pour la reprise des cours s'articulera autour des mesures préventives que sont le nettoyage et la désinfection d'établissements scolaires et de structures d'éducation non formelle, le port obligatoire de masques ou cache-nez et de lavage des mains.

Pour les masques de protection qui seront distribués à la communauté éducative, ce sont 3 milliards de F CFA qui seront alloués à la fabrication de 12 millions de masques en tissu 100 % coton. Et ceux-ci seront confectionnés par la Confédération textile- habillement avec l'appui de l'armée, précise le ministre Stanislas Ouaro. Qu'en est-il de la fronde sociale dans son département ?

Pour le ministre Ouaro, tous les partenaires sociaux ont été associés aux initiatives en cours dans son ministère. Une façon pour lui de calmer les syndicats de l'éducation, Stanislas Ouaro a fait le point du traitement des dossiers de carrières des agents du MENAPLN à fin avril (voir encadré).

Toujours dans la dynamique d'apaiser le climat social dans son département, le ministre Ouaro a donné cette information aux Hommes de médias : « Suite à la demande de 14 syndicats du MENAPLN adressée au président du Faso et tenant compte du fait que les établissements sont restés fermés au mois d'avril, le président a instruit le gouvernement pour le rétablissement des salaires suspendus pour le mois d'avril 2020 ».

Alors que le MENAPLN en compte 25, « même les syndicats qui n'ont pas adressé de correspondance sont aussi concernés par ces rétablissements de salaires ».

Et de préciser ceci : « A l'exception de 10 agents dont les salaires n'ont pu être rétablis pour des raisons de paramétrage et 13 agents dont les salaires n'ont pu être suspendus en mars 2020 ». Par ailleurs, il relève qu'il y a eu des erreurs dans la transmission de certaines listes pour la suspension et la coupure de salaire et que ces erreurs seront corrigées.

« L'essai clinique sur la chloroquine et l'artémisia aura bel et bien lieu »

Avant l'intervention du ministre Ouaro, c'était le directeur général du CORUS, Brice Bicaba, qui était face à la presse en vue de faire le point de la situation sanitaire marquée par le Covid-19. Il a relevé qu'au niveau des aspects épidémiologiques, l'on peut noter un ralentissement du taux de cas de Covid-19.

Autre constat, selon Brice Bicaba, la diminution des alertes au niveau du centre d'appel. Malgré cet état de fait, le premier responsable du CORUS fait savoir que lui et son équipe restent vigilants, car, « les recherches actives des cas suspects se poursuivent. Il y a le renforcement des capacités de diagnostic et le nombre de prélèvements n'a pas diminué ».

Quand la ministre de la Santé a pris la parole à la suite de Brice Bicaba, elle a révélé que l'essai clinique sur la chloroquine et l'artemisia suit son petit bonhomme de chemin. Car, selon ses dires, il a fallu prendre en compte l'aspect éthique, ce qui a été déjà fait et d'annoncer: « L'essai clinique aura bel et bien lieu.

Car, le dossier est passé devant le comité d'éthique ». Autre fait autre lieu, la question de la réalisation de l'hôpital de Bassinko. Pour la ministre de la Santé, une convention avait eu lieu avec une structure mais il y a eu des difficultés dans la mise en œuvre de cette convention.

Mais elle précise que les choses avancent bien et que n'eût été la situation sanitaire, les choses auraient avancées plus que le constat actuel. Elle a aussi invité les Burkinabè à apprendre à vivre avec le Covid-19 sous l'assistance des techniciens de la Santé.