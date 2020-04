Angola: COVID-19 - Nouvel état d'urgence "plus léger"

Luanda — Contrairement aux deux premières périodes de l'état d'urgence, subdivisées en 15 jours chacune, débuté le 27 mars dernier, ce troisième cycle du régime exceptionnel, en vigueur depuis minuit de ce dimanche, impose des règles moins rigides.

Afin de lutter contre le nouveau coronavirus (covid-19) et de sauvegarder la vie humaine, le président de la République, João Lourenço, a prolongé le temps de l'isolement social, par un nouveau décret, avec des mesures plus souples.

Ainsi, à partir d'aujourd'hui (dimanche 26 avril) jusqu'au 10 mai, la circulation des personnes dans 17 des 18 provinces d'Angola est autorisée à des fins commerciales, les voyages d'agrément étant interdits.

Selon le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, lors d'une conférence de presse, la mesure ci-dessus ne couvre pas la province de Luanda, car elle était la seule à enregistrer des cas positifs de Covid-19, bien qu'importés.Cependant, toutes les entrées et sorties de la capitale angolaise sont interdites, ainsi que la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes nationales.

Le nouveau texte du décret présidentiel stipule que la quarantaine obligatoire (institutionnelle et domiciliaire) et les tests obligatoires de dépistage de Covid-19 aux personnes dans cet état sont maintenus.

Il permet à la fonction publique de travailler entre 8 heures et 18 heures, mais avec seulement 50 pour cent de son personnel (contre 1/3 dans le précédent).

L'usage obligatoire de masques à tous les citoyens se trouvant sur la voie publique, la reprise totale de l'activité industrielle et l'autorisation de réaliser des travaux publics jugés essentiels, sont d'autres innovations de cette troisième phase d'isolement social en Angola.

Les transports publics urbains seront autorisés de circuler de 5h00 à 18h00.Quant aux restrictions, les activités sportives sont toujours interdites, à l'exception des sports de loisirs en deux périodes (de 5h à 6h et de 17h à 19h).Jusqu'ici, l'Angola a officiellement notifié 25 cas positifs de Covid-19, dont deux décès et six patients guéris.