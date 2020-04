Algérie: Université d'El Affroune (Blida) - Une commission mixte pour assurer la prise en charge des étudiants étrangers

Blida — L'université "Ali Lounici" d'El Afroune (Ouest de Blida) a procédé à l'installation d'une commission mixte pour assurer la prise en charge des étudiants étrangers, inscrits à son niveau, tout au long de la période de confinement sanitaire imposée, à la wilaya, pour freiner la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué, dimanche, un communiqué de cet établissement de l'enseignement supérieur.

Selon le document, cette commission, dédiée à la prise en charge totale des étudiants étrangers, notamment au volet restauration, en leur assurant des repas individuels conformes aux normes d'hygiène en vigueur, a été installée par la direction de l'université, en collaboration avec celle des œuvres universitaires d'El Affroune, "dés le début d'application de la mesure de confinement à Blida. Sa mission se poursuivra jusqu'à la fin de cette crise sanitaire, tant en Algérie, ou dans leur pays respectifs", est-il signalé de même source.

Un total de 93 étudiants relevant de 14 pays étrangers, dont le Mali, le Burkina-Faso, le Sahara occidental, la Palestine, la Guinée-Bissau,l'Angola, le Nigeria, l'Ouganda, le Yémen, le Ghana, le Tchad, et l'Afrique du sud, sont inscrits à l'université "Ali Lounici", qui compte quatre facultés (faculté de l'économie et des sciences commerciales et de gestion, faculté des langues et littératures, faculté de droit et sciences politiques, faculté des sciences humaines et sociales). Une majorité d'entre eux sont inscrits à la faculté des langues et littératures et à la faculté de droit et sciences politiques, est-il souligné dans le même communiqué.

D'autre part, le document a signalé un taux de 90% d'étudiants en LMD (Licence, Master, Doctorat) inscrits sur les forums de discussions de la plate forme numérique d'enseignement à distance "Moodle", lancée par l'Université le 5 avril courant, pour faciliter la communication entre étudiants et enseignants. Sachant que cette plateforme met à la disposition des étudiants prés de 80% des supports pédagogiques relatifs aux quatre facultés, pour le 2eme semestre.

La direction de l'université "Ali Lounici" d'El Affroune a lancé, à l'occasion, un appel à tous ses étudiants et enseignants, en vue d'activer les forums de discussion sur cette plate forme numérique, aux fins d'assurer le "succès de cette expérience d'enseignent à distance, et parachever les cours du 2eme semestre, dans l'attente de la levée du confinement et le retour aux classes d'études", est-il souligné.

A noter que l'accès à cette plateforme est gratuit conformément à la convention signée entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'ensemble des opérateurs de la téléphonie mobile.