Algérie: ODD - L'Algérie en 1ère position aux niveaux africain et arabe, 53ème au niveau mondial

Alger — L'Algérie est classée en première position aux niveaux africain et arabe et au 53ème rang au niveau mondial en matière de la mise en œuvre des objectifs du développement durable (ODD), selon le rapport global "Sustainable développement report 2019".

Ce rapport est élaboré conjointement par l'ONG allemande Bertelsmann stifung et le Sustainable développement solutions Network (SDSN), dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des objectifs du développement durable (ODD).

Il fait état d'un classement mondial des performances par pays en termes de réalisation des ODD au titre de l'année 2019.

Ce classement, qui concerne 162 pays, est élaboré sur la base d'un indice allant de 0 à 100, traduisant le degré de réalisation des ODD, et partant fournit une indication sur l'effort restant à consentir pour chaque pays pour la réalisation des ODD.

L'Algérie se voit attribuée un indice de 71.7/100

Pour l'élaboration de ce rapport, les auteurs se sont basés sur des données provenant de sources officielles et non officielles, issues essentiellement d'organisations internationales (Banque mondiale, OCDE, OMS, FAO, OIT, UNICEF ), ainsi que d'enquêtes auprès des ménages (Gallup World Poll), organisations et réseaux de la société civile (Oxfam, tax justice network) et publications internationales spécialisées.

Ce rapport de 478 pages, qui est en sa 4ème édition, est le résultat d'un travail conjoint d'experts indépendants de l'ONG allemande, créé en 1977 et jouissant d'une notoriété internationale avérée et du SDSN, dirigée par l'économiste américain Jeffrey Sachs, internationalement reconnu.

Ce document, qui se veut indépendant et objectif par ses auteurs, a été audité par le centre commun de recherche de la Commission Européenne qui en a vérifié les aspects conceptuels et la cohérence statistiques de l'indice. Les auteurs du rapport considèrent que es résultats de cet audit confirment la pertinence de la méthodologie adoptée.

Pour rappel, l'Algérie était classée 83e dans l'édition 2016 du même rapport (5e en Afrique et 8eme dans le monde arabe), 64eme dans l'édition 2017 (1ere en Afrique et dans le monde arabe), et en 2018, l'Algérie occupait le 68ème rang mondial (1er en Afrique et 2eme dans le monde arabe.