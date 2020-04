Congo-Kinshasa: Sauts-de-mouton - Willy Ngoopos s'assure de l'évolution des travaux dans le délai imparti

Pendant que la RDC vit les effets du coronavirus comme sous d'autres cieux, le Vice-premier ministre en charge des Infrastructures et Travaux Publics, Willy Ngoopos, ne cesse d'être derrière ses troupes pour s'imprégner de l'évolution des travaux des sauts-de-mouton dans la Capitale. Il a effectué, la semaine dernière, une tournée d'inspection dans tous les chantiers à Kinshasa.

Commençant par Pompage où la population ne fait que réclamer la réhabilitation du tronçon menant vers Don Bosco, le numéro Un des infrastructures congolaises a préféré inspecter cette voie secondaire sur l'avenue de la révolution afin de voir comment réhabiliter ce tronçon ainsi que les deux ponts reliant les quartiers environnants.

Bravant la boue et l'état de délabrement de la route, l'homme de terrain a palpé du doigt la réalité. Sur place, les instructions fermes ont été données à Franck Kalumba, Directeur Général a.i. de l'OVD, afin que les travaux soient lancés dans un bref délai pour éviter l'engorgement une fois que le saut-de-mouton sera opérationnel.

Gombe-Lingwala

D'un site à un autre, cette fois-là, il était question de visiter le chantier de Socimat. Ici, le VPM a, après avoir posé toutes les questions où il trouvait quelques zones d'ombre, insisté sur le respect de l'acte d'engagement signé par le Directeur Général de Safricas de finir les travaux avant la fin du mois de mai. Prenant la parole à son tour, David Blattner, DG de Safricas, a sollicité un sursis de tout au plus deux mois pour la remise définitive des travaux.

"Si un sursis sera accordé, il sera le dernier et pour une durée raisonnable. Car, il ne faut pas non plus que la précipitation soit un argument pour un travail bâclé", a fait savoir Willy Ngoopos au DG de Safricas.

Il a martelé sur le fait que le Gouvernement Congolais tient à la solidité de ces ouvrages. Après quelques mètres sur le boulevard du 30 juin, précisément au croisement dudit boulevard et l'avenue de la Libération, la société CGCD a rassuré le Vice-premier Ministre, du respect de l'acte d'engagement signé et tient à la remise définitive des travaux au mois de mai.

Tshangu

A Debonhomme, Mokali et marché de la liberté, les travaux avancent aussi. Le DG de Safricas a rassuré de la qualité des travaux et le respect des normes. Sans chercher à passer par le dos de la cuillère, le Vice-premier Ministre Willy Ngoopos a salué l'avancée significative des travaux dans des différents chantiers. Aussi, a-t-il réuni jeudi dernier, les sociétés exécutant les travaux ainsi que l'OVD et l'Office des Routes afin d'harmoniser les plans d'exécution des travaux qui entrent dans leurs dernières phases.