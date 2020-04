Congo-Kinshasa: COVID-19 - «Chaque communauté a un rôle à jouer dans sa propre protection »

Dans une déclaration conjointe au sortir de leur entretien avec le chef de l'Etat, vendredi dernier, des représentants de missions diplomatiques ont réitéré leur engagement à continuer à aider la RDC dans la lutte contre le coronavirus.

Aussi, ont-ils relevé le fait que chaque communauté a aujourd'hui un rôle à jouer dans sa propre protection et dans le contrôle de la propagation de la pandémie. «Tous les citoyens devraient suivre les directives relatives au lavage régulier des mains, à la distanciation physique et au port du masque», lit-on dans cette note conjointe des partenaires de la RDC notamment, les USA, la France et la Corée du Sud. Ci-dessous, l'intégralité du communiqué.

24 Avril 2020

Nous nous tenons aux côtés de la RDC dans la lutte contre le COVID-19 et pour aider les plus vulnérables

Aujourd'hui, des représentants de 19 missions diplomatiques, de la MONUSCO et de la Banque Mondiale se sont entretenus avec le président Tshisekedi et le Premier ministre pour exprimer leur soutien aux efforts du gouvernement visant à lutter contre le COVID-19 en RDC. Le COVID-19 pose un défi au niveau mondial, un défi difficile, et bien que nous apportions des points de vue variés nous sommes tous d'avis que la coopération est cruciale. La riposte au COVID-19 exige que nous aidions tous à contrôler la propagation de l'épidémie et que nous travaillions ensemble pour en atténuer l'impact sur l'économie et la société en général. Notre réunion s'est tenue dans le contexte de notre Initiative sur le climat des affaires que nous avons lancée le 7 décembre avec le président Tshisekedi dans le cadre d'un effort commun visant à stimuler l'activité économique et les investissements étrangers en RDC.

Nous comprenons et reconnaissons les inquiétudes du gouvernement concernant l'impact économique du coronavirus, en particulier sur les plus vulnérables, y compris les femmes et les filles, et nous avons par conséquent partagé nos expériences sur les efforts fournis par nos pays afin d'être prêts et de pouvoir atténuer les perturbations financières, sociales et économiques. Nous avons aussi salué les mesures concrètes qui ont été prises pour lutter contre la corruption et faire en sorte que l'aide internationale et les fonds publics aillent à ceux qui en ont le plus besoin, le peuple congolais.

Nous partageons tous le but de pourvoir à la sécurité des Congolais tout en assurant une plus grande égalité des sexes et le respect continu de leurs droits humains. Chaque communauté a un rôle à jouer dans sa propre protection et dans le contrôle de la propagation de la pandémie-tous les citoyens devraient suivre les directives relatives au lavage régulier des mains, à la distanciation physique et au port du masque.Chaque pays et chaque organisation représentée aujourd'hui fait sa part pour prêter assistance et s'engage à continuer à aider la RDC à lutter contre le coronavirus. Nous faisons tous face à ce défi ensemble.