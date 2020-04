Cote d'Ivoire: Lutte contre le coronavirus - Le Comité de gestion du Fonds de solidarité s'imprègne des besoins des structures cibles

Outre les transferts monétaires et l'appui matériel (vivres, non-vivres et kits d'hygiène) à des couches vulnérables, le Fonds spécial de solidarité Covid-19 se donne aussi pour mission d'assister les structures sociales impactées par la crise sanitaire de la maladie à coronavirus.

C'est dans ce cadre qu'une délégation du Comité de gestion, conduite par la présidente, Madeleine Yao, a visité, samedi, cinq établissements d'accueil et de prise en charge sociale à Abidjan.

Au complexe socio-éducatif d'Abobo, première étape de la visite, Madeleine Yao a fait savoir aux encadreurs et aux pensionnaires (ex-enfants de la rue) que les membres du Comité de gestion du Fonds de solidarité ont fait le déplacement pour s'imprégner des besoins réels de leurs hôtes.

« Nous sommes venus voir la population cible, avoir une idée du nombre, évaluer les besoins qui s'adaptent à leur quotidien et leur réalité et voir comment aider votre structure à mieux faire face à la situation d'urgence », a-t-elle expliqué.

Avant d'ajouter que des actions urgentes seront menées dans les tout prochains jours au bénéfice des entités cibles.

Le conseiller technique du ministre de l'Economie et des Finances a relevé que le comité est multisectoriel. Il est présidé par le ministère de l'Economie et des Finances.

L'aspect opérationnel et le secrétariat exécutif sont tenus par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté.

Il est accompagné techniquement par les départements ministériels détenteurs des bases de données.

A savoir, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour les victimes du Covid-19, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et le ministère de l'Emploi et de la protection sociale.

Après le complexe socio-éducatif, Madeleine Yao et son équipe, composée, entre autres, du Dr Kam Oleh, secrétaire exécutif du Comité, Blandine Chaudron, Zagba Nacy, Alain Lath, Lella Konan Jules et Viviane Kanga, se sont rendus successivement au Foyer Akwaba d'Abobo, au centre socio-éducatif et à l'Ong Cavoequiva à Adjamé et à la pouponnière de Yopougon Attié.

Le Fonds national spécial de solidarité et de soutien humanitaire, comme l'a indiqué le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, est de 170 milliards de Fcfa. Il sera doté de 50 milliards de Fcfa, dont 20 milliards par le gouvernement ivoirien.