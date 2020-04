Maroc: Une plateforme électronique dédiée aux personnes en situation de handicap

"www.covid19.social.gov.ma" vise à contribuer aux efforts de mobilisation nationale

Le ministère de la Solidarité, du Développement social, de l'Egalité et de la Famille a lancé une plateforme électronique dédiée aux personnes en situation de handicap, à leurs familles et à tous les acteurs œuvrant dans le domaine, face à la conjoncture actuelle marquée par la propagation du coronavirus (Covid-19).

Le lancement de cette plateforme "www.covid19.social.gov.ma" vise à contribuer aux efforts de mobilisation nationale, conformément aux orientations de SM le Roi Mohammed VI, à travers la promotion et la sensibilisation autour des mesures sanitaires et préventives à suivre pour la sécurité et la santé des personnes en situation de handicap, indique le ministère dans un communiqué.

Cet espace digital assurera la diffusion de capsules éducatives animées par des experts en matière d'accompagnement pédagogique et psychologique au profit des enfants souffrant d'un handicap mental ou de troubles du spectre de l'autisme, d'une manière simplifiée qui répond aux besoins de cette catégorie et de leurs familles, précise-t-on.

Elle permettra aussi d'accéder à une série de ressources pédagogiques sous forme de capsules et de vidéos traduites en langue des signes dédiées spécialement à cette tranche de la société afin d'assurer leur protection du coronavirus, entre autres, souligne le communiqué.

Cette plateforme a la particularité d'être intégrée, facile à consulter, accessible à tous et une source pour les informations officielles relatives aux personnes en situation de handicap, en cette conjoncture exceptionnelle, ajoute-t-on.

Le ministère affirme, par ailleurs, qu'il reste à la disposition de tous les acteurs pour accueillir leurs observations, contributions et points de vue, via l'adresse "handicapcovid19@social.gov.ma", et ce, au service de la protection et de la préservation des droits des personnes en situation de handicap.