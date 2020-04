Burkina Faso: Lutte contre le COVID-19 - Koudougou reçoit du matériel venant de sa ville jumelée chinoise

Ce don a été remis par l'Ambassadeur de Chine au Burkina Faso S.E.M. LI Jian à Monsieur le Maire de la ville de Koudougou Maurice Mocktar Zongo à travers une cérémonie officielle, avec la présence du Médecin Chef du district sanitaire de la province du Boulkiémdé Dr Soubeiga Sylvain, de M. Simporé Jean-Baptiste et de M. Kaboré.

L'Ambassadeur LI Jian indique que ce don de matériel vise à protéger les soldats de la santé de ladite ville, qui n'a pas encore enregistré de cas d'infection, dans leur combat contre le covid-19.

Selon l'Ambassadeur, depuis la signature d'un mémorandum de jumelage entre les deux villes, de tout cœur avec le peuple de Koudougou, Jiaozhou n'a pas manqué de penser à son frère burkinabè dans la lutte contre le Covid-19, et s'est mobilisé en peu de temps pour apporter son soutien.

C'est un moment difficile pour tout le monde, mais avec cette solidarité, nous vaincrons le virus. Ainsi depuis le début de la pandémie au Burkina Faso, la Chine est toujours aux côtés du pays pour l'aider à stopper la Chaine de propagation.

La semaine dernière, le Gouvernement Chinois a envoyé plusieurs tranches de don de matériels médicaux par vols spéciaux à Ouagadougou.

Aussi une mission d'expert Chinois est actuellement au Burkina, premier pays à bénéficier d'une telle mission, et a déjà effectuée plusieurs séances de rencontres et d'échanges d'expériences avec les experts Burkinabè dans le cadre de la lutte contre le covid-19.

M. Maurice Mocktar Zongo, maire de Koudougou a fait savoir que sa ville a témoigné ses encouragements et ses soutiens à la Chine lorsqu'elle luttait contre la pandémie, et maintenant elle revient les aider en répondant à leur doléance. Ce qui démontre la fraternité et la solidarité entre les deux peuples.

Il indique que ce don vient à point nommé car les besoins en matériels de protection sont très réels. Il a adressé, au nom du peuple de Koudougou, ses remerciements à la ville de Jiaozhou et aussi à la Chine pour tout ce qu'elle a fait pour le Burkina Faso, non seulement dans la lutte contre le Covid-19, mais aussi dans le développement économique et social du Burkina Faso.