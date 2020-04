Soudan: Achèvement du travail au centre d'isolement sanitaire à l'hôpital de Khartoum

Khartoum — Les travaux sont achevés au centre d'isolement sanitaire à l'hôpital de Khartoum, qui a été réhabilité par l'Organisation Mondiale de l'Enfance, afin d'augmenter la capacité du bâtiment à accueillir une centaine de lits, de matériel et d'appareils médicaux.

M.Arshad Malik directeur national de la 'Child Welfare Organization- l'Organisation Mondiale de l'Enfance' a déclaré dans un communiqué à (SUNA) que l'équipe de l'organisation travaille sans relâche pour soutenir le ministère de la santé dans ses efforts pour faire face à la pandémie de Corona et a déclaré: "Après avoir remis le bâtiment au ministère de la Santé, qui le gérera pleinement, nous prendrons également en charge l'assistance technique et, le déplacement des médecins et d'autres services pour trois mois

(SUNA) note que l'hôpital universitaire de Khartoum a été créé en 1904 et qu'il fournit des soins aux Soudanais et à d'autres et travaille à la formation d'étudiants en médecine.