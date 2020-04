Soudan: Création d'un mécanisme pour fournir du carburant aux sociétés minières

Khartoum — Les représentants des quatre principales sociétés gouvernementales travaillant dans le domaine minier ont convenu de former un mécanisme conjoint pour l'importation, la fourniture et le stockage du carburant nécessaire pour eux et le secteur minier traditionnel du pays.

Des représentants des quatre sociétés, Société Soudanaise des Ressources Minérales, Société du Bloc d'Or (Sebika/limace), Société Sudamen Limitée, Société Pétrolière Qadra, se sont rencontrés à Khartoum sur la base de la directive du département des produits stratégiques du ministère des Finances et de la Planification économique pour réfléchir à la manière de fournir le carburant nécessaire aux sociétés minières et au secteur traditionnel au pays.

Un communiqué de presse conjoint signé par M. Mubarak Ardol, directeur de la Société Soudanaise des Ressources Minérales a indiqué que le groupe avait une réunion élargie, et le communiqué a indiqué que la réunion avait convenu d'établir un mécanisme (consortium) qui comprendrait tous des éléments pour développer des solutions à la question de la fourniture de combustible minier en tant que problème urgent en l'important, le transportant, le stockant et le distribuant de manière contrôlée et facile, pour aider les mineurs et les travailleurs du secteur à augmenter leur production et les revenus de l'État.