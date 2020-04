Maroc: La performance hebdomadaire de la BVC en baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 20 au 24 avril 2020 dans le rouge, l'indice Masi a enchaîné une quatrième semaine de baisse avec -0,45% à 9.043,76 points.

Dans son sillage, le Madex a perdu 0,46% à 7.324,75 points. Sur l'année, la performance s'est enfoncée dans le rouge avec, désormais, un repli de 25,70% pour le premier indice et de 26,16% pour le second.

S'agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a lâché 1,22% à 7.925,29 points et le FTSE Morocco All-Liquid a cédé 0,39% à 7.708,95 points.

L'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" s'est replié, pour sa part, de 0,75% à 675,73 points, rapporte la MAP.

Sur le plan sectoriel, 12 compartiments ont terminé en baisse, 9 en hausse tandis que les secteurs "Equipements électroniques et électriques ", "Industrie pharmaceutique" et "Sociétés de placement immobilier" sont restés inchangés.

Le secteur "Participation et promotion et immobilière" a accusé la plus forte baisse de la période, affaibli par son trio Douja Prom Addoha (-12,95%), Résidences Saada (-10,29%) et Alliances (-7,17%).

A la baisse également, le secteur "Mines" a cédé 3,41%, sous l'effet du repli de Minière Touissit (-10,16%). Managem a, en revanche, pris 3,91%, tandis que SMI et Rebab Company sont restés inchangés.

Le secteur "Banques" a affiché également grise mine, plombé par Bank of Africa (-4,52%), CIH (-1,53%), BCP (-1,48%) et Attijariwafa Bank (-0,38%). BMCI a, quant à lui, pris 2,90%.

A la hausse, le secteur "Télécommunications" a enregistré un gain de 1,61%, boosté par l'annonce de son unique titre, Itissalat Al-Maghrib, d'un résultat net ajusté part du Groupe (RNPG) de 1,597 milliard de dirhams (MMDH) à fin mars 2020, en amélioration de 1,4% par rapport à la même période de l'année précédente.

Parmi les hausses de la semaine figurent également les secteurs "Sylviculture et papier" (2%), "Boissons" (1,46%), "Sociétés de financement et autres activités financières" (+0,84%) et "Agroalimentaire/production" (+0,24%).

La capitalisation boursière s'est chiffrée à plus de 471,37 milliards de dirhams (MMDH), contre 472,72 MMDH la semaine précédente.

Le volume global a, pour sa part, atteint 691,25 millions de dirhams (MDH). Par valeurs, Attijariwafa Bank a drainé 51,35 MDH, soit 15,03% du flux hebdomadaire global, devançant Société des boissons du Maroc, qui a canalisé près de 50,18 MDH (14,69%), Itissalat Al Maghrib (33,59 MDH) et Sodep-Marsa Maroc (30,75 MDH). Les plus fortes baisses de la semaine ont été accusées par Douja Prom Addoha (-12,95%), Résidence Saada (-10,29%), Minière Touissit (-10,16%), Ennak (-7,64%) et Alliances (-7,17%).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Sonasid (+6,43%), Atlanta (+4,72%), Managem (+3,91%), Saham Assurance (+3,44%) et BMCI (+2,90%).