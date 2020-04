Congo-Kinshasa: Mise en place de nouveaux Secrétaires Généraux - LCM exige la démission de Yollande Ebongo !

Au terme d'une déclaration politique publiée hier, dimanche 26 avril 2020 à Kinshasa, le Regroupement Politique « Le Changement En Marche » (LCM) s'est en violemment pris à la ministre de la Fonction Publique qui a fait une mise en place dans laquelle elle nomme de simples agents au grade de Secrétaire général, une compétence exclusive du Président de la République.

Dans le même, LCM salue également la rencontre du 22 avril dernier à N'sele entre le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Ce Regroupement Politique qui soutient le Président de la République souhaite la multiplication de ce genre de rencontres. Ci-dessous, le texte intégral de ladite déclaration politique :

Le Changement En Marche, en sigle « LCM », Regroupement Politique soutenant le Président de la République, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, a réuni, ce dimanche 26 Avril 2020, sa Coordination Nationale sous la direction de son Coordonnateur National, Maitre John MBAYA NTITA, Président National du MRJCO, pour faire le tour d'horizon de l'actualité nationale.

A la fin de cette réunion, le LCM fait la déclaration politique ci-après :

Le Changement En Marche, en sigle LCM, qui a suivi la rencontre du

22 Avril 2020 entre les deux Leaders de la Coalition FCC-CACH, à savoir, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République, Chef de l'Etat, et l'Honorable Sénateur Joseph KABILA KABANGE, Président de la République honoraire, les encourage à multiplier ce genre de réunions en tête-tête.

Le LCM reconnaît que c'est dans ces face-à-face où les Leaders examinent tous les problèmes relevant de l'intérêt supérieur de la Nation, arrêtent, en conséquence, la ligne à suivre par leurs collaborateurs respectifs, et rappellent à l'ordre tous les gestionnaires de la chose publique à rompre avec de vieilles pratiques qui consistaient à confondre les Biens communs d'avec les Biens privés.

Le Changement En Marche, en sigle LCM, se dit très peiné par l'acte d'insubordination et la violation flagrante de la Constitution par la mise en place des Secrétaires Généraux de l'administration publique par la Ministre de la Fonction Publique, usurpant ainsi les pouvoirs reconnus exclusivement au Président de la République.

Le LCM condamne cet acte de rébellion qui viole la Constitution et tous les textes organisant et régissant la carrière des fonctionnaires et des agents de l'Etat dans notre pays. On y retrouve même des fonctionnaires subalternes élevés au rang des Secrétaires Généraux alors que cela relève de la compétence exclusive du Président de la République.

Eu égard à la gravité et à la flagrance de son acte, le LCM exige l'annulation pure et simple de cette mise en place irrégulière et réclame la démission de la Ministre de la Fonction Publique pour indiscipline caractérisée.

Le LCM se réjouit de l'élan nouveau imprimé à la justice congolaise par les cours et tribunaux qui s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du Président de la République pour l'établissement effectif de l'Etat de droit réclamé par le Peuple Congolais.

A cet effet, le LCM met en garde quiconque, quel que soit son rang, tenterait d'entraver toute procédure judiciaire, en cours ou à venir, ou se hasarderait à exercer des pressions sur les Juges ou les Magistrats. De telles pratiques doivent être dénoncées et leurs auteurs traduits en justice.

Le Changement En Marche, en sigle LCM, a bien accueilli l'arrestation de monsieur Zacharie Badiengila alias Ne Muanda Nsemi, Chef de file de la secte mystico-politique Bundu dia Kongo, responsable de l'insécurité permanente dans la province du Kongo Central et la Ville de Kinshasa.

Le LCM félicite les Forces de Défense et de Sécurité qui, en neutralisant cet individu, s'emploient à rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire national, selon la volonté, maintes fois, exprimée par le Président de la République, Chef de l'Etat.

Le LCM s'insurge contre tout propos ou tout comportement tribaliste et régionaliste, de nature à dresser les Congolais, les uns contre les autres, contrairement à l'appel du Président de la République enfaveur de l'unité et de la cohésion nationales.

Le Changement En Marche, en sigle LCM, demande aux vaillantes

Forces de Défense et de Sécurité de poursuivre avec la même ardeur la traque du meurtrier de grand chemin Gédéon Kyungu Mutanga qui sème continuellement la désolation dans le Haut-Katanga avec la complicité de certains politiciens en mal de gloriole et dont le cynisme a atteint son paroxysme.

Le Changement En Marche, en sigle LCM, encourage le Chef de l'Etat

Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, à poursuivre sa politique de pacification de l'Est de notre pays jusqu'à l'éradication totale des forces rebelles et des groupes armés qui écument dans cette partie de la République.

Le Changement En Marche, en sigle LCM, invite enfin le Peuple

Congolais à la vigilance et au soutien total de la mise en œuvre de l'Etat de droit initié par le Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.

Fait à Kinshasa, le 26 Avril 2020

POUR « LE CHANGEMENT EN MARCHE »,

Le Coordonnateur National,

Me John MBAYA NTITA