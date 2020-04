Madagascar: Des marchandises en abondance débarquent dans la capitale

Depuis le début de la colonisation, Antananarivo se développe, enrichie et garantie dans l'ordre et dans le calme. « Certes, la liste est longue sur le Monument aux Morts de ceux qui sont tombés pour la France au cours des deux conflits qui ont ravagé l'Europe et le Monde, mais la ville n'a pas connu les horreurs de la guerre mondiale ni celles de la guerre civile » (Revue de Madagascar, Spécial Tananarive, 1952).

L'activité agricole se maintient dans la banlieue, le commerce, en ville, connait un essor remarquable après la création autour d'Antananarivo, des voies de communication, routes et chemins de fer. L'afflux de la population permet ainsi de créer de petites industries, nombreuses et variées. Et comme elle devient la capitale de l'ile, le gouvernement général y siégeant, elle profite directement ou non d'importants crédits budgétaires.

Toujours selon les auteurs du Spécial « Tananarive », bien avant l'occupation française, An tananarivo doit importer du bois de construction et de cuisson, car ses besoins augmentent considérablement. Le bois représente, en tonnage, la principale des marchandises déclarées dans ses gares, plus de 60 000 tonnes. Le bois d'œuvre provient des forêts de l'Est, Moramanga, mais aussi d'Europe. « Le bois de feu et de charbon, fournis surtout par les plantations d'eucalyptus qui se sont multipliées récemment sur les Hautes-terres, arrivent aussi en grande quantité par la ligne du Sud (Antsirabe) » (Charles Robequain, « Une capitale montagnarde en pays tropical : Tananarive », 1919.

Antananarivo se pourvoit alors de marchandises en abondance. On évalue à près de 200 000 tonnes le total de ce qu'elle reçoit par voie ferrée. « Sur ce chiffre, 40% environ représentent des importations par la ligne de Tamatave et un tonnage presque équivalent correspond à des produits de la province elle-même. »

Toutefois, il existe une forte disproportion entre le tonnage des marchandises au départ de la capitale, et celui des arrivées qui est presque cinq fois plus. Ce qui souligne l'importance de la consommation urbaine, renforcée par le fait que « les ruraux préfèrent se rendre eux-mêmes à la ville pour y acheter directement ». En fait, 800 000 personnes sont tributaires d'Antananarivo pour leur approvisionnement.

La distribution des produits importés d'Outre-mer est l'une des fructueuses activités d'Antananarivo. Une part considérable des marchandises débarquées sur les quais de Toamasina et, dans une moindre mesure de Mahajanga, est destinée à la capitale qui contrôle ainsi le quart environ des importations de la Grande île. Plus de la moitié de la valeur totale des marchandises importées est, du reste, représentée par des tissus, surtout du coton. Viennent ensuite les ouvrages en métaux, à savoir pièces de charpente pour la construction, machines et mécaniques, outillages, et toute quincaillerie et bimbeloterie qui prend une place de plus en plus grande dans le mobiliser des Malgaches.

Quant aux exportations d'Antananarivo, elles sont assez réduites et ne représentent qu'un faible pourcentage de la valeur globale des importations. Elles se limitent à quelques produits de fabrication locale, tels ceux de la vannerie, sparterie, tissus de raphia (rabanes), chapeaux, dentelles et pierres précieuses. Il faut aussi y ajouter des dépouilles d'animaux, des conserves de viande et des salaisons, du maïs, du manioc et du riz, du graphite et, enfin, de l'or en provenance de mines plus ou moins lointaines qui transitent par Antananarivo.

Les opérations d'import-export sont pratiquées par des sociétés, dont plusieurs ont leur siège social en France, telles la Compagnie lyonnaise de Madagascar, la Compagnie marseillaise de Madagascar, la Compagnie générale, les Établissements Gratry. À ces grandes sociétés anonymes aux actions cotées en bourse, il convient d'ajouter un assez grand nombre de sociétés individuelle s ou à responsabilité limitée qui ont leur siège à Antananarivo et dont l'activité est assez importante pour atteindre voir dépasser des chiffres d'affaires de l'ordre d'un milliard francs CFA.