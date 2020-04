Congo-Kinshasa: COVID-19 - Noël Tshiani propose le déconfinement partiel et progressif de Kinshasa

La pandémie de covid-19 continue à faire des ravages et le nombre des cas confirmés ne cesse d'augmenter. Les mesures de confinement actuelles bien que salutaire ont amené l'économie nationale à l'arrêt total. Les activités sont arrêtées dans les entreprises publiques et privées.

Pour l'efficacité de la lutte contre le Covid 19, en lieu et place du CONFINEMENT total actuel qui s'avère inefficace, je propose le déconfinement partiel des services publics, des entreprises publiques et privées, moyennant un test des agents et travailleurs par une clinique mobile de l'INRB, contre attestation, adresse du testé et noms de ses cohabitants.

Le déconfinement partiel accompagné des tests des agents des services publics que je propose permettra à ce qu'un échantillon d'une statistique soit dressé et luttera contre la propagation du virus et le confinement nuisible à l'économie nationale.

Le déconfinement partiel accompagné des tests des agents par une clinique mobile de l'INRB peut être fait dans les entreprises et services publics tels que DGDA, DGI, SCTP, SCPT, SNEL, Régideso, les Ministères, la Primature, la Présidence de la RDC, etc... Les tests des agents et travailleurs seraient faits service par service. Ne pourront reprendre le travail que ceux qui auront été testés négatifs et seraient munis de cette attestation. Ceux qui seraient testé positifs seraient immédiatement pris en charge et permettraient d'établir la liste de leurs contacts en famille et dans la cité, lesquels contacts seraient ainsi appelés à subir les tests. On pourra de cette façon remonter la chaîne de contamination et dénicher le mal par les racines.