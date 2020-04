Congo-Kinshasa: Recette miracle !

En RD Congo, fort malheureusement, nonobstant le Covid-19, quelques territoires se trouvent toujours en proie à des troubles récurrents. Ces incidents qui arrivent au mauvais moment, ne font que rajouter, une fois de plus, une série de mauvaises nouvelles qui ne cesse de s'abattre sur le Congo démocratique.

La semaine qui vienne de s'achever aura été très sanguinaire. Au parc Virunga, les FDLR ont tué des ecogardes. Ces derniers auraient commis l'erreur fatale de vouloir protéger, au péril de leurs vies, des animaux du parc. Ainsi, ces adultes ont été assassinés sauvagement par les FDLR. Que dire de la situation du Kongo Central ? A Sangololo précisément, là encore des éléments que d'aucuns assimilent aux adeptes de Ne Mwanda Nsemi, Chef du Mouvement mystico-politico religieux de Bundu Dia Mayala, avaient, eux aussi, semé la pagaille. Et ce, avant que la police fasse finalement son travail. Voilà, ce qui se présente comme un tableau sombre d'un Congo minime et instable qui s'apprête à célébrer le soixantième anniversaire de son indépendance tout cela dans une situation qui effleure la catastrophe.

Au-delà de ce chevauchement, aujourd'hui, à quelques jours de la célébration des fêtes du travail et de l'indépendance, des inquiétudes montent d'un cran et ne laissent aucune place à la certitude. Comment la RDC pourra-t-elle célébrer son indépendance avec la présence d'une pandémie qui tue beaucoup de congolais ? Comment fêter cette indépendance dans une position de faiblesse sur les plans sanitaire, sécuritaire et économique, qui frise une navigation à vue ? D'ailleurs, sur quelles routes ces prétendus invités pourront-ils emprunter pour prendre part à cette célébration devenue hypothétique ? A tout dire, il y a peu chance pour que le Président Félix Tshisekedi puisse autoriser une célébration XL avec beaucoup d'activités. Au demeurant, au lieu d'une célébration peu envisageable, l'on goûterait comme l'on a déjà l'habitude ces deux dernières années, à méditer, méditer continuellement avec l'espoir de travailler pour que demain puisse devenir meilleur.

Alors que l'Angola poursuit l'expulsion des congolais en situation irrégulière en dépit du COVID-19, cette pandémie qui se propage sous d'autres cieux de manière exponentielle, pourra atteindre le pic dès les deux premières semaines du mois de mai, si l'on tient compte des analyses faites par le très célébré Virologue Docteur Muyembe. Dans l'entretemps, la faim a déjà atteint son paroxysme.

La population confinée partiellement et personnellement pour des raisons de prévention de ce satané virus, qui ne connaît plus le chemin du boulot depuis déjà plus d'un mois, ferait de nouveau face à une situation pénible sur le plan socio-économique. Des maigres millions octroyés par le FMI et même l'argent du Fonds national de la solidarité contre le Covid-19 ne saura faire grand-chose au regard de la situation globale et précaire du pays. D'où, une "recette miracle" et universelle dans tous les secteurs de la vie des congolais s'avère importantissime. Un changement profond des congolais et ses politiciens suivi d'un effort collectif, le Congo aura sans aucun doute sa "recette miracle" à même de s'inscrire dans la bonne voie.