Congo-Kinshasa: MSC - La Ligue des Jeunes contre-attaque en justice !

*A l'issue de sa dernière réunion du jeudi 23 avril 2020, la Ligue des Jeunes du Mouvement de Solidarité pour le Changement a, dans une déclaration politique, regretté et condamné avec la dernière énergie, la ridicule campagne de diabolisation, d'intoxication et de diversion dans les réseaux sociaux contre son autorité morale, l'Honorable Laurent Batumona.

Pour Frank Shapeta Ngalamulume, Président de la Ligue des Jeunes du MSC, "cette bande d'aventuriers et d'apprentis stratèges, via la cybercriminalité, affirme par un message anonyme que Laurent Batumona veut organiser un coup d'Etat". Par la voix de son président, la ligue des jeunes du MSC a démontré que leur Président National du MSC est démocrate. Il a gagné tous les cycles électoraux notamment, de 2006, 2011 et 2018. S'agissant de 2018 particulièrement, "il a été élu député national et provincial. A ce titre, il a accompagné Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dit "FATSHI BETON" à la campagne électorale de 2018 jusqu'à accéder à l'impérium suprême.

Humble, Laurent Batumona a bénéficié de la confiance du Peuple Congolais durant toutes législatures, ce qui lui attire des jaloux politiques", martèle Frank Shapeta. De ce qui précède, la ligue des Jeunes du MSC se réserve le droit de porter plainte contre inconnu, pour que la justice arrête, juge et condamne, un jour, les auteurs et complices de ce "montage du siècle" contre Laurent Batumona. Ci-après, la déclaration politique intégrale de la ligue nationale des Jeunes du MSC relative à ce qu'elle qualifie de cabale ou comédie politique de mauvais goût contre Diatabawu.Déclaration politique de la ligue nationale des Jeunes du Mouvement de Solidarité pour le Changement, en sigle MSC

La ligue des jeunes du Mouvement de Solidarité pour le Changement, en sigle MSC, Parti politique allié de l'Udps/Tshisekedi et ultra fidèle au Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, regrette et condamne avec la dernière énergie, la ridicule campagne de diabolisation, d'intoxication et de diversion dans les réseaux sociaux contre son autorité morale, l'Honorable Laurent Batumona.Cette bande d'aventuriers et d'apprentis stratèges, via la cybercriminalité, affirme par un message anonyme que Laurent Batumona veut organiser un coup d'Etat.

La ligue des Jeunes du MSC explique que les auteurs de cette cabale ou comédie politique de mauvais goût, connaissent mal Laurent Batumona, car, ils sont incapables d'étouffer ou rétrécir la loyauté et la fidélité exceptionnelle qu'il a vis-à-vis du Président de la République.La ligue des Jeunes du MSC informe ses détracteurs que Laurent Batumona est depuis des longues années à l'école de la démocratie aux côtés du Feu Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba.

La ligue des jeunes du MSC démontre que leur Président National du MSC est démocrate. Il a gagné tous les cycles électoraux notamment de 2006, 2011 et 2018. Il a été élu député national et provincial. A ce titre, il a accompagné Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dit "FATSHI BETON" à la campagne électorale de 2018 jusqu'à accéder à l'impérium suprême. Humble, Laurent Batumona a bénéficié de la confiance du Peuple Congolais durant toutes législatures, ce qui lui attire des jaloux politiques.

La ligue des Jeunes du MSC rappelle que le Président du Mouvement de Solidarité pour le Changement a été le Directeur adjoint de campagne du candidat Président de la République N°20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui Chef de l'Etat. C'est un homme heureux qui se réjouit de voir que le candidat qu'il a soutenu a gagné l'élection présidentielle.

La ligue des jeunes du MSC constate avec amertume la campagne de diabolisation dont est victime leur Président National et qualifie d'un cinéma monté de toute pièce par les ennemis du peuple, de la démocratie, du changement et de l'Etat de droit, pour tenter naïvement de séparer l'inséparable.

La ligue des Jeunes du MSC attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les faits incontestables qui atteste que Laurent Batumona est un démocrate, rassembleur, homme de paix, de dialogue et fidèle aux principes et valeurs démocratiques ainsi qu'à la loyauté qui lui est témoigné.

La ligue des Jeunes du MSC lance un défi à quiconque qui peut démontrer que Laurent Batumona peut renier la vision du Chef de l'Etat, en offrant sa résidence de Ma Campagne et ses différentes fermes comme lieux de préparation d'un coup d'Etat.La ligue des Jeunes du MSC se réserve le droit de porter plainte contre l'inconnu, pour que la justice arrête, juge et condamne, un jour, les Auteurs et complices de ce montage du siècle contre Laurent Batumona.