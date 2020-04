Gabon: Les MAMBOUNDOUISTES - " La gestion du COVID 19 au cœur de la rencontre

Dans le cadre de leurs activités politiques, tout en prenant le soin de respecter la mesure relative au confinement imposée par le gouvernement, Les MAMBOUNDOUISTES ont échangé leurs points de vue, le lundi 20 Avril 2020 à partir de 10 h, sur les sujets d'actualité qui préoccupent les Gabonais, sous la présidence de leur Président Monsieur Guy Constant Titus KOUMBA qui a assuré la coordination.

Ouvrant les travaux, Guy Constant Titus KOUMBA a noté avec satisfaction l'adresse à la Nation du Président de la République ALI BONGO ONDIMBA, le vendredi O3 Avril 2O2O à 19H 45mn, au cours de laquelle, plusieurs mesures à forte tonalité sanitaire, sociale et économique ont été déclinées pour faire face à la pandémie du Covid-19.

Tout en prenant acte de toutes ces mesures, les MAMBOUNDOUISTES notent qu'un fonds de solidarité de deux cent cinquante milliards de francs CFA a été créé pour les rendre effectives.

Au plan sanitaire, Les MAMBOUNDOUISTES complimentent le Comité scientifique Gabonais, de la promptitude avec laquelle il a conseillé le gouvernement, dans la mise en place d'une stratégie à la fois défensive et offensive en créant un protocole thérapeutique pour une meilleure prise en charge des patients atteints par le COVID- 19

Cependant, Les MAMBOUNDOUISTES déplorent et s'indignent de la qualité de la prise en charge et des conditions d'hygiènes infligées aux patients du COVID-19 hospitalisés respectivement au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL) et au Centre Médical de Bitam.

A cet effet, les MAMBOUNDOUISTES exigent qu'une enquête à la fois parlementaire et judiciaire soit diligentée afin que les responsabilités soient établies au regard des allégations des patients COVID- 19.

Par ailleurs, évoquant le confinement du Grand Libreville recommandé par les plus hautes autorités du pays, les MAMBOUNDOUISTES constatent pour le déplorer par la suite, que de nombreux manquements sont observés par les Gabonais dans la gestion et la distribution des bons d'achat d'une part, de la prise en charge des loyers, du transport gratuit des usagers et des kits alimentaires, d'autre part.

Face à cette situation déplorable qui cause d'énormes désagréments dans de nombreux foyers, les MAMBOUNDOUISTES attirent l'attention particulière du gouvernement sur les risques que cette situation pourrait engendrer dans les villes confinées, d'autant plus qu'un climat délétère est perceptible dans les quartiers périphériques, et de ce fait, l'invitent à trouver dans l'urgence une solution pour éviter à terme des conséquences désastreuses en cette période de confinement.

Dans le même temps, Les MAMBOUDOUISTES demandent au gouvernement de généraliser la distribution des acquis sociaux à toutes les couches de la société gabonaise.

Enfin, compte tenu de la difficulté et de la faiblesse qu'éprouvent le gouvernement à traduire en acte factuel les orientations politiques du Chef de l'Etat, au bénéfice du plus grand nombre, au nom de l'union sacrée pour la République, les MAMBOUNDOUISTES invitent au plus haut point le Président de la République à user de ses pouvoirs régaliens, conformément à l'article 15 de la Constitution pour mettre un terme aux fonctions de l'actuelle équipe gouvernementale dont le peuple Gabonais souhaite la démission.

Fait à Libreville, le lundi 2O Avril 2020

