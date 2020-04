Sénégal: Lutte/Départ à la tête du CNG - Alioune Sarr écarte toute démission

La démission à la tête du Comité national de gestion (CNG) de la lutte n'est pas à l'ordre du jour pour le docteur Alioune Sarr en poste depuis 26 ans.

Malgré les nombreuses critiques les dont il est l'objet et demandant son départ, il a déclaré ce dimanche 26 avril, à l'émission « Grand Jury » sur la RFM, qu'il n'envisageait pas de rendre le tablier tant qu'il a encore de confiance de l'autorité ministérielle.

Le docteur Sarr a profité de cette tribune pour apporter des précisions les accusations portées à son encontre et affirmer le bon fonctionnement de l'instance qu'il dirige.

« Tant que l'autorité me fera confiance, je répondrais toujours présent. J'ai une mission pour mon pays qui m'a été confiée et qui a démarré en mars 1994 et j'ai collaboré avec 12 ministres. Personne ne m'empêchera de remplir ma mission.

Les gens disent que je suis méchant. Je ne suis pas méchant, je suis pour le respect des règles, en somme, l'intérêt, c'est le développement de la lutte. Mais, on ne peut pas permettre à tout un chacun d'avoir sa façon de faire. On ne peut pas l'accepter»», a- t-il soutenu.

«Je partirai le jour où je serai convaincu d'avoir atteint mon seuil d'incompétence»

Le docteur Sarr refuse de parler « d'usure », de « fatigue ou encore de quelconque « saturation » lorsqu'on lui rappelle les 26 ans à la tête de la structure de gestion de la lutte.

« Je suis un croyant, je n'ai pas d'intérêt personnel à gagner dans la lutte. J'ai confiance en Dieu c'est lui qui décide de tout. On me tue mais on ne me déshonore pas. Quand vous acceptez la mission, vous pensez que vous avez les moyens physiques et la force mentale de faire le travail.

Je partirai le jour où je serai convaincu avoir mon seuil d'incompétence. Si Dieu le décidera que ma mission se terminera je le ferai. Mais, pour le moment, je suis le responsable d'une embarcation qui a ses règles, son esprit et sa façon de gérer.

Chacun est libre de critiquer, mais l'élégance voudrait qu'on débatte des problèmes au sein du CNG. Moi, je ne lave pas mon linge sale en public.», a-t-il martelé précisant qu'il attendra l'après Covid-19 pour « revenir sur certains détails ».

«Je n'ai pas l'habitude de laver le linge familial en public»

Quand on l'interroge sur la démission de Yékini qui constitue comme un front ouvert contre la gestion du CNG, le patron de la lutte sénégalaise, n'a pas hésité de parler le manque d'élégance

« Il n'y a jamais eu de front au CNG, et je préfère plutôt parler de mission et tant que ceux qui ont confiance en moi me le renouvelleront personne ne peut me détourner de ma mission.

Ce sont des gens qui ont un problème avec un règlement... Moi je n'ai pas l'habitude de laver le linge familial en public.

J'ai une embarcation et je reste sur les principes. Chacun est libre de partir. Mais l'élégance voudrait qu'on nous tienne au courant et pas de parler aux médias», note-t-il.

Interpellé sur les sanctions prises à l'endroit des arbitres de lutte, il a répondu que c'est une commission du CNG chargée des règlements et pénalités qui a pris les décisions.

Il ajoutera que les arbitres concernés par les sanctions avaient la possibilité de faire appel des décisions du CNG en lieu et place de la presse.

«Je n'ai pas suspendu les arbitres. Nous avons une Commission de Règlement et Discipline qui est indépendante dans ses décisions.

Le bureau du CNG a été fusillé, alors que c'est ladite Commission qui a sanctionné les arbitres qui, eux-mêmes, sont membres.

Par ailleurs, sur la question du Covid organic », ou des méthodes qui sont en train d'être proposées pour le traitement du Covid-19, le docteur Alioune Sarr a laissé entendre qu'il faut être attentif à toutes les informations scientifiques

«On ne doit exclure personne parce que on ne sait. Je félicite le professeur Seydi et son équipe pour leur couverture, leur connaissance du terrain, des réalités locales et de la molécule qui est la chloroquine. On ne doit exclure personne ne sait où se trouve la solution », souligne-t-il.