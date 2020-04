Madagascar: Reprise des offices religieux - Bonnes structures organisationnelles dans les temples FJKM et FLM

Nombreux étaient les temples FJKM et FLM qui ont pu rouvrir leurs portes, hier, pour des cultes auxquels pas plus de 50 personnes à la fois ont pu assister dans le respect des mesures imposées par l'état d'urgence sanitaire.

Les offices ont duré 30 minutes, une heure au maximum, hier dimanche, afin de permettre au plus grand nombre possible de fidèles d'y assister. Entre trois et six cultes en moyenne selon les paroisses. Certains ont accueilli leurs premiers fidèles dès 5h du matin. Pour tous, il s'agissait de cultes au cours desquels les mesures barrières ont été respectées : distanciation entre les individus, dispositifs de lavage des mains (point d'eau et savon ou gels hydro-alcooliques), et parfois des prises de température à l'entrée. Pour les temples FJKM, les dispositions organisationnelles ont été mises en place en fonction des réalités locales en tenant compte des mesures imposées par les autorités dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Eviter la contamination. Afin d'éviter les files d'attente ou les attroupements devant les temples, certains responsables paroissiaux ont opté pour l'invitation des fidèles selon les quartiers paroissiaux, d'autres ont adopté la méthode des numéros dans le registre paroissial. Dans la pratique, les offices se sont déroulés, en général, sans encombres. L'opération devrait se renouveler dans les jours à venir pour les cultes journaliers.

A Antananarivo en particulier, les temples qui ont ouvert leurs portes ont généralement obtenu une autorisation émanant de la préfecture de police. D'autres, dans les régions, ont pu accueillir les fidèles sans avoir à demander d'autorisation. Dans tous les cas, la réouverture des temples a été ainsi organisée afin d'éviter toute contamination au coronavirus. Dans les temples FLM ouverts hier, des opérations de désinfection ont été effectuées entre chaque culte. Au grand soulagement des fidèles qui ont assisté aux offices dans la sérénité, heureux d'avoir pu aller au temple, comme avant, ou presque. « Pas pour renouer avec Dieu puisque le lien n'a jamais été rompu, même durant le confinement, mais plutôt pour suivre l'un des enseignements des Saintes Ecritures, en n'abandonnant pas les assemblées », confie un fidèle FJKM. Durant cette semaine, les cultes devront ainsi se poursuivre, ainsi que dimanche prochain, si les directives des autorités restent inchangées.