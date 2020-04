Madagascar: Défaut de masque - « L'exécution des travaux d'intérêt général est immédiate»

A défaut de masque, à partir d'aujourd'hui, une personne circulant sur la voie publique sera condamnée à des peines de travaux d'intérêt général. L'exécution sera immédiate et sans appel après l'interpellation.

Le port de masque est déjà obligatoire depuis la deuxième partie de l'état d'urgence sanitaire décrété par l'Etat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Mais à partir d'aujourd'hui, tout manquement à cette mesure expose à une peine de travaux d'intérêt général. Et « l'exécution sera immédiate après l'interpellation », souligne le préfet de police d'Antananarivo, Angelo Ravelonarivo, joint au téléphone. La vigilance des agents de la police nationale et ceux de la gendarmerie va monter alors d'un cran car ils seront ainsi chargés, selon ce dernier, d'interpeller toute personne sur la voie publique qui ne porte pas de masque pour se protéger. Tout contrevenant exécute « immédiatement » des travaux d'intérêt général comme l'assainissement des voies publiques et des places publiques ou le nettoyage des toilettes publiques, indique-t-il. La peine durera environ 30 minutes, affirme Angelo Ravelonarivo.

Mineurs. Cette mesure a été instaurée pour persuader les citoyens de toujours respecter les mesures barrières dans le cadre du déconfinement progressif décrété en début de la semaine dernière. Depuis lundi dernier, l'Etat a distribué des masques au niveau des villes confinées, notamment Antananarivo, Fianarantsoa et Toamasina. Il estime alors que chaque individu dans ces villes doive être équipé d'un masque. Au niveau des fokontany, la « commission sécurité » est chargée d'interpeller les contrevenants, selon le préfet de police, et « elle sera aussi chargée de faire exécuter les peines de travaux d'intérêt général ». Des peines qui ne distinguent aucune catégorie d'âge. Même les mineurs sont concernés et sont aussipassibles des peines de travaux d'intérêt général. « Les catégories de peines sont déjà élaborées suivant la classe d'âge », ajoute le préfet de police d'Antananarivo.

Normes. Ces mesures seront appliquées à l'échelle nationale. Toutefois, la disponibilité des masques à l'échelle nationale est encore sujette à controverse. Le manque flagrant de masque répondant aux normes sanitaires a donc fait exploser les confections artisanales dont « aucune garantie sur leur efficacité ne peut être attestée », nous a confié une société chargée des normes. Raison pour laquelle, certaines institutions ont espéré avoir l'appui de l'Etat pour avoir des masques à leur disposition. « Nous ne sommes pas, maintenant, en mesure de fournir des masques respectant les normes, même pas à nos fidèles les plus vulnérables », se plaint alors David Rakotonirina, président de l'église luthérienne. Au niveau des fokontany, dans la ville d'Antananarivo, beaucoup sont ceux qui n'ont pas encore de masque.