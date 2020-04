Madagascar: Andavamamba - Une charrette transportant des sacs de riz, dévalisée

Une manne tombée du ciel. C'est ainsi que les habitants du quartier populeux d'Andavamamba ont vu une charrette chargée de sacs de riz. En plein après-midi, samedi dernier, toute une foule s'est précipitée pour voler cette cargaison.

Pire encore, ceux qui ont pu prendre leur part du gâteau se sont vus, à leur tour, délestés par d'autres, quelques mètres plus loin. Et c'est une scène incarnant la loi du Talion qui s'est produite sous les yeux de tout le monde. Ces voleurs en plein jour se sont enfuis dans les dédales du quartier. Des personnes ont eu le bon réflexe de prendre en vidéo le déroulement des faits. Le partage de cet enregistrement ne s'est pas fait attendre et la vidéo est devenue rapidement virale sur la toile. Tellement, l'attitude des gens, les malfrats à visage découvert, ont choqué les internautes.

En moins d'une minute, la charrette a été vidée de ses marchandises. Les pilleurs se sont précipités pour emmener les sacs de riz chez eux mais peu ont réussi à cause de la loi du plus fort. On commence à comprendre maintenant pourquoi nos ancêtres ont nommé ce quartier ainsi : Andavamamba ou la fosse aux crocodiles...