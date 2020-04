Madagascar: Défaut de masque - Les forces de l'ordre vont sévir

L'impression qu'une partie de la population ressent, quoi qu'elle dise, est trompeuse. Le bilan présenté par le professeur Vololontiana Hanta Marie Danielle du CCO est faussement rassurant.

Ce nombre des cas de contamination et de guérison fait dire à certains que nous avons vaincu l'épidémie et qu'il n'y a plus de précautions à prendre. Les responsables ne cessent pourtant de répéter qu'il faut rester vigilants et que l'épidémie peut très vite se propager si l'on ne respecte pas les mesures édictées. Les autorités ont, jusqu'à présent, été assez tolérantes, mais après avoir émis leurs recommandations, elles sont obligées de se raidir pour ne pas être déconsidérées. Hier, elles ont, une fois de plus, interpellé ceux qui ne portaient pas de masques. Aujourd'hui, elles vont véritablement sévir.

Défaut de masque : Les forces de l'ordre vont sévir

La lutte contre le Covid-19 est bien engagée, les bons résultats obtenus découlent de mesures très strictes. Néanmoins, une partie de la population n'est pas tout à fait consciente du danger de ce coronavirus. Les cas de contamination paraissent bien loin d'elle, et elle se rassure en se disant qu'un remède va la protéger. Si le port du masque est, normalement, recommandé par les autorités médicales, il est maintenant obligatoire. Pour que tous le portent lorsqu'ils sortent, des cache-bouches ont été distribués gratuitement dans tous les fokontany. Des responsables sont venus sur les plateaux de télévision et ont mis en garde les récalcitrants, devenant même menaçants. Mais ces propos semblent avoir été pris à la légère par certains.

Il n'y a qu'à voir tous ces insouciants se promener le visage à l'air dans les rues. Tous ces Tananariviens le font sciemment, se disant qu'ils ne risquent rien. Ils vont cependant tomber de haut aujourd'hui car les forces de l'ordre se sont préparées pour agir en conséquence. Aujourd'hui, les policiers et les gendarmes vont arrêter les contrevenants et les obliger à s'exécuter dans des travaux d'intérêt général. Le secrétaire d'Etat à la gendarmerie a fait savoir que de nombreux balais avaient été achetés pour cela. On verra bien le résultat... et cela risque d'être très gênant pour ceux qui font exprès.