Sénégal: Dr Alioune Sarr sur «COVID-organics» - «Quand on prend la chose au sérieux, s'imposent la méthode et l'organisation»

Suite à la mise en cause de la proposition de thérapie par la chloroquine du Pr Didier Raoult contre le coronavirus par certains chercheurs, c'est au tour de l'Afrique de subir toutes sortes de reproches, notamment avec le président Malgache, Andry Rajoelina, qui a informé être en possession d'un remède anti-Covid 19.

Selon le docteur Alioune Sarr, directeur de la clinique Pasteur, par ailleurs président du CNG de lutte, qui était l'invité du Grand jury de la RFM hier, dimanche 26 avril 2020, il faut tout prendre au sérieux dans la vie, en alliant la méthode et l'organisation.

«Dans la vie, il faut tout prendre au sérieux. Quand on prend la chose au sérieux, s'imposent la méthode et l'organisation.

Pensez-vous que les premiers chirurgiens sont partis sur une base scientifique, pensez-vous que les premières portions, les premiers comprimés sont partis sur une base scientifique ? Est-ce quelqu'un ose répondre oui ? Il faut oser, qui ne risque rien n'a rien ».

Selon Dr Alioune Sarr qui était l'invité de l'émission Grand Jury hier, dimanche 26 avril, et qui commentait l'actualité des remèdes contre Covid-19, « Il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas infantiliser certaines choses.

Je pense que nous sommes face à un ennemi qu'on ne maitrise point, donc toute voie qui s'élèvera pour sa destruction doit être écoutée avec beaucoup d'attention ».

Et de relever : «Vous savez, j'ai parlé de l'être humain, de sa complicité, de sa complexité, de ses intérêts personnels, qui font qu'il oublie même que la société existe, souvent pour des intérêts bassement matériels».

A en croire le directeur de la clinique Pasteur, « il faut tout prendre au sérieux. En tout cas, moi, je félicite le professeur sénégalais, les équipes sénégalaises qui disent que nous n'appartenons à aucune école, mais nous écoutons tout le monde, nous avons nos réalités, notre terrain, notre vécu, la pratique de ces produits et nous savons à qui les donner et à qui ne pas les donner ».

Dans la foulée, le Dr Alioune Sarr a alerté les Sénégalais sur les dangers de l'automédication. Quid de l'expérimentation du remède malgache « Covid-Organics » au Sénégal ?

Le Dr Sall dira : « nous devons être attentifs à ce qui se fait pour sortir, pour exclure, pour anéantir ce virus du monde et le plus rapidement possible ». Pour lui, « Il ne faut pas dire qu'ils ne savent rien.

Non, Dieu seul sait et il faut éviter de penser que celui qui est au sommet sait... Un de mes maîtres disait que plus on monte dans sa hiérarchie, plus on est ignorant et c'est vrai ».

Et d'ajouter dans la foulée : « Sinon, ces sommités médicales qui ont fait face à Ebola, la rougeole, la lèpre, la méningite, la rubéole etc. sont aujourd'hui là avec beaucoup plus de connaissances et de moyens et ils sont impuissants devant ce virus.

Donc, prenons tout au sérieux, analysons tout, la lumière souvent jaillit de là où on la pense pas ».