Gabon: Libreville-COVID-19 / Distribution des kits alimentaires - Les PK crient famine !

Dans la zone des PK partant du PK06 au PK 08, les populations attendent de recevoir les kits alimentaires promis par le Chef de l'Etat en cette période de confinement total du Grand Libreville. Ils se plaignent de ne pas avoir suffisamment été pris en considération lors de la distribution des kits alimentaires qui s'est déroulée le mercredi 22 Avril, en présence du ministre des en charge des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale, Prisca Koho Nlend.

Les populations des PK ( 06, 07 et 08 ) se présentent devant les micros de Gabonews en affichant une colère qui ne dit pas son nom. Ils disent être peu considérés par le gouvernement, en l'occurrence par la ministre en charge des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale dans le partage des kits alimentaires. Cette zone des Pk qui regorge en son sein une masse importante d'habitants et de famille en situation de pauvreté avancé n'a pas bénéficié d'un partage cohérent des kits alimentaires. En effet, le mercredi 22 Avril dernier, une équipe du ministère en charge des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale a pénétré les PK pour faire un partage des kits alimentaires qui n'a pas satisfait grand monde. La preuve est qu'après leur passage, les populations ne cessent de se plaindre.

« Je n'ai pas bénéficié des kits alimentaires le mercredi 22 Avril, idem pour beaucoup de personnes au PK 06, PK 07 et PK08 », nous témoigne une habitante de la zone dite Mulebi Dole (PK 07). Cette réalité a touché l'ensemble des PK. On enregistre des plaintes que nous ne pouvons compter. Cette mauvaise répartition que les Gabonais condamnent avec fracas explique sans nul doute les débordements enregistrés avant le départ de l'équipe qui avait la charge de distribuer les kits.

La famille Kabangoye se plaint

Des familles ont été laissées pour compte dans le partage des kits alimentaires. Parmi elle, la famille Kabangoye dont le pilier est une veuve sans revenus. Cette famille était dans l'attente des kits alimentaires. Elle n'a malheureusement pas pu en bénéficier : « Le gouvernement nous a demandés de rester chez nous pendant cette période. Nous avons fait le nécessaire pour respecter cette décision en espérant avoir en retour une quelconque aide. La matinée du 22 Avril dernier l'information partant de maison en maison nous disait que l'équipe de distribution des kits alimentaires était déjà dans nos murs. Mais elle n'a pas franchi ma porte ou celle de mes voisins immédiats alors que nous sommes pourtant des personnes économiquement faibles ».

Le cri de détresse de Benjamin Pendy

Benjamin Pendy aurait aimé recevoir un kit alimentaire pour tenir bon pendant cette période de crise sanitaire qui se transforme en crise alimentaire. Mais, un autre souci le chagrine : sa santé. Étant en confinement, Benjamin Pendy qui a été victime de deux AVC consécutifs et d'une prostate se déplace avec difficulté. Pour sortir de son domicile ce monsieur fait un effort inouï. À l'entame du confinement, ce retraité anticipé du fait des maladies a fait des pieds et des mains pour se rendre à l'hôpital sans succès.

Il a manqué son rendez-vous à l'hôpital pour ses examens d'urine et de sang : « Le mardi 14 Avril, je n'ai pas pu honorer un rendez-vous à l'hôpital faute de moyens de transport. Avec mon état de santé que je qualifie de fragile, il est plus que difficile de quitter la maison pour me rendre à la route afin d'attendre un moyen de transport. Étant soucieux de ma santé j'ai tout de même fait cet effort. Mais, il s'avère que je suis longtemps resté sur le trottoir, l'index pointé sur la route et la voix chantant les mots les plus tendres du monde pour convaincre un transport particulier de transporter sans succès. J'ai dû rebrousser chemin... ». Le souhait de Benjamin Pendy est que cette période de confinement s'achève au plus vite pour qu'il puisse à nouveau répondre à ses rendez-vous médicaux.