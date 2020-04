Ile Maurice: Météo - Avis de fortes houles émis pour Maurice et Rodrigues

La station météorologique de Vacoas a émis un avis de fortes houles pour Maurice et Rodrigues ce lundi 27 avril. Il sera en vigueur jusqu'au vendredi 1er mai prochain. Selon les prévisions, les vagues atteindront trois mètres à Maurice et 3.5 mètres à Rodrigues.

Par ailleurs, l'anti cyclone qui rode toujours dans les parages entraînera un vent froid qui occasionnera une chute des températures au moins jusqu'à mercredi. Selon la station météorologique, le thermomètre oscillera entre 24°C et 26°C sur le plateau central et entre 28°C et 31°C ailleurs en journée. En soirée, le mercure affichera entre 16°C et 18°C sur les hauteurs et entre 20°c et 22°C sur les régions côtières.