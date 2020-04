Congo-Brazzaville: Coronavirus - Les élèves pourront suivre des cours à distance via Radio okapi et RTNC

En cette période de confinement où les écoles ont été fermées sur toute l'étendue du pays à la suite de l'état d'urgence dû à la pandémie du Covid-19, cette initiative permettra aux élèves de maintenir leur niveau d'instruction et de ne pas tomber dans l'oisiveté.

Le ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST), Willy Bakonga, a lancé le dimanche 26 avril sur les ondes de la Radio Okapi l'apprentissage via la bande FM sur toute l'étendue du territoire de la RDC avec l'appui de l'Unicef.

La Radio Okapi et la Radio nationale congolaise (RTNC) vont ainsi diffuser deux à trois heures par jour des séquences didactiques sur les principales matières du cycle primaire, notamment les mathématiques, le français, la lecture et l'écriture, l'éducation pour la santé et l'environnement et l'hygiène. Pour l'enseignement secondaire, un accent particulier sera mis sur les mathématiques, le français, la technologie, les sciences de la vie et de la terre ainsi que sur l'informatique.

L'initiative, a expliqué le ministre de l'EPST, permettra non seulement de maintenir l'instruction des élèves mais également d'éviter qu'ils perdent leur année scolaire. Soucieux de voir cette expérience être étendue, le ministre invite d'autres stations de radio et télévision privées à emboiter le pas à Radio Okapi et à la RTNC. Pour sa part, Edouard Beigbeder, représentant de l'Unicef en RDC, a souligné que l'éducation est un droit et la place d'un enfant est à l'école. « L'apprentissage à distance nous permettra d'offrir aux élèves l'opportunité de jouir de ce droit. L'Unicef continuera d'appuyer le gouvernement de la RDC dans cette initiative », a-t-il précisé.

A travers des programmes éducatifs à la radio et des kits d'apprentissage, plus de vingt-cinq millions d'enfants congolais pourront poursuivre leur scolarité malgré la fermeture des écoles à cause de la pandémie du Covid-19. Des livrets de devoirs pour les enfants et adolescents du primaire et du secondaire seront distribués à tous les élèves de la RDC, y compris ceux qui vivent dans les zones reculées. En sus des programmes didactiques, il est à noter que des messages et des programmes de prévention au Covid-19 seront diffusés sur ces stations de radio. Cela permettra aux enfants d'acquérir des connaissances et des pratiques qui sauvent des vies.

Dès le début de la fermeture des écoles, le ministère de l'EPST avait lancé une chaîne de télévision, Educ-TV, sur laquelle des contenus vidéos sont diffusés et où de nombreux enseignants dispensent en direct des cours chaque jour. Cette chaîne de télévision ne couvrant que Kinshasa et ses environs, le ministère de l'EPST a ensuite démarré le projet d'apprentissage via les stations de radio FM.