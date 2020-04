Algérie: Coronavirus - Une large opération de solidarité engagée par le holding ACS

Alger — Plusieurs actions de solidarité ont été engagées par les entreprises affiliées au holding Algeria Chemical Specialities ACS, malgré leur difficulté financière, a indiqué lundi le Pdg du holding,Abdelghani Benbetka.

Ainsi, la filiale, SHYMECA a approvisionné gratuitement l'hôpital de Blida, le plus concerné par l'accueil des patients de l'épidémie, en gel hydro-alcoolique, savon antibactérien, désinfectant surface et eau de javel. Elle a livré aussi les mêmes produits aux hôpitaux Mustapha et Bâb El Oued, ainsi que les résidences de vieillesses de Dely Brahim et deSORECAL.

L'entreprise a également participé dans une initiative initiée par l'UNEP par la fourniture de désinfectant surface au profit de la wilaya d'Alger.L'entreprise SOCOTHYD, de son côté, a effectué un don de couches bébés et de compresses au profit des hôpitaux de Mustapha et Bâb El Oued.

La Filiale Tonic industrie, quant à elle, a mis à la disposition de la wilaya d'Alger deux (02) camions citernes pour la désinfection des rues et quartiers d'Alger.L'entreprise ENAP a livré 20 litres de solution hydro alcoolique à la pharmacie de l'établissement public hospitalier de Lakhdaria (wilaya de Bouira) et 3.420 litre de l'eau de JAVEL aux établissements de santé et aux APC de la même wilaya.

L'entreprise Linde Gas Algérie a, pour sa part, fourni 1.000 bouteilles d'oxygène au profit de l'hôpital de Blida ainsi que des casques à oxygène remis à la PCH.Le Holding ACS a, en outre, effectué un don au profit de la Pharmacie centrale des Hôpitaux (PCH) constitué d'un lot de 50 matelas, Couettes, oreillers, et paire de draps, pour le compte des établissements de santé publics.

Le holding ACS gère un portefeuille d'actions constitué de 32 filiales spécialisées dans divers domaines, et une large variété de produits. Il détient en outre des participations minoritaires dans deux entreprises, à savoir Linde Gas Algérie, avec un taux de participation de 34% de son capital social, et SGS avec 24%.

Les parts de marché du holding varient d'un produit à un autre. Par exemple, la Filiale ENA, spécialisée dans les vernis et peintures, couvre plus de 50% du marché national, le Groupe ENAD et sa Filiale SHYMECA, spécialisés dans les produits d'entretien et détergents, en couvre 7% alors que la filiale SOCOTHYD, spécialisée dans les produits de gaze satisfait 80% des besoins du marché.

Pour les autres produits, les parts de marché varient entre 10% et 20%, selon le même responsable.Le holding ACS réalise un chiffre d'affaires annuel de 27-28 milliards de dinars à travers ses quatre (04) groupes et six (06) entreprises affiliées activant dans deux filières: chimie et pharmacie.

La filière chimie génère un chiffre d'affaires de 24 milliards de dinars et représente 88% du chiffre d'affaires global du holding et la filière pharmacie réalise plus de trois milliards de dinars et représente 12% du chiffres d'affaires global.

Le holding ACS dispose en outre d'une vocation d'intérêt général à travers sa filiale EN-DIMED spécialisée dans la commercialisation des produits pharmaceutique, notamment pour les zones enclavées.