Soudan: Kabashi et Al-Taishi reçoivent des représentants de la Troïka, de CE et l'Allemagne

Khartoum — Les membres du Conseil souverain Lt-Gen. Shamsuddin Kabashi, membre de la délégation gouvernementale aux négociations de paix, et M. Mohamed Hassan Al-Taishi, porte-parole de la délégation gouvernementale aux négociations de paix se sont reuni lundi au palais républicain avec les représentants de la Troïka et de la Communauté européenne et l'Allemagne.

Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Omar Gamar Al-Din a déclaré dans un communiqué à SUNA que les représentants de la Troïka et de la Communauté européenne et de l'Allemagne ont proposé de former le Conseil législatif en coopération avec les mouvements armés en cas de signature d'un accord de paix le 9 mai prochain , le cas d'absence d'accord à cette date, un tier des sièges du Conseil législatif leur serai réservé jusqu'au-delà de la paix et de se contenter d'un Conseil législatif des deux tiers durant la période entre le 9 mai et la date de la signature de la paix.