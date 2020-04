Congo-Kinshasa: La MONUSCO renforce sa présence en Ituri pour la protection des civils

communiqué de presse

La MONUSCO a renforcé en fin de semaine dernière son dispositif sécuritaire dans le territoire de Djugu en Ituri. Il s'agit des forces spéciales de réserve uruguayennes qui sont désormais basées à Djaiba à environ trois kilomètres du centre de Fataki dans le Territoire de Djugu où des assaillants sèment horreur et désolation depuis plusieurs mois.

La Société civile locale salue cette décision de la MONUSCO et espère qu'elle permettra de ramener la paix dans la région. Jules Tsuba, président de la Société civile de Djugu : « nous saluons l'arrivée de ce nouveau contingent de la MONUSCO dans le Territoire de Djugu et à Fataki. Il y a des villages tels que Patsu, Kondoni et Ikpa qui se sont vidés de leurs populations. Alors avec la présence de ces casques bleus, ça pourra pousser les populations Hema et Lendu à regagner leurs milieux pour la sécurité de leur champs ».

La mission de ces casques bleus est de venir en appui à la Police congolaise et a l'armée nationale pour sécuriser les populations de plusieurs entités victimes des exactions des miliciens, notamment sur la route nationale numéro 27. Avec leurs véhicules blindés, ces soldats de la Paix vont ainsi organiser des patrouilles de reconnaissance dans des villages, y compris dans le centre de Fataki pour prévenir des attaques contre des civils.

Dès leur arrivée, les casques bleus uruguayens sont immédiatement entrés en action et ont pris langue avec les autorités et populations locales dans le but de mieux cerner leurs besoins et préoccupations en termes de sécurité.

Le Territoire de Djugu en Ituri connait depuis ces dernières semaines une détérioration inquiétante de la situation sécuritaire marquée par des assassinats de civils, des vols de bétail, incendies de maisons, attaques sur la Route nationale 27... Une situation qui pousse certaines populations à fuir leurs milieux, d'autres à exprimer leur exaspération face à cette recrudescence de la violence.

L'armée congolaise (FARDC) est au front et chaque jour, elle traque ces rebelles. La MONUSCO de son côté apporte son appui, principalement logistique : patrouilles diurnes et nocturnes, patrouilles aériennes (parfois conjointement avec les FARDC), évacuation de blessés, échanges d'informations... Sur un autre plan, civil celui-là, la MONUSCO organise des dialogues intra et intercommunautaires en vue de promouvoir la paix et le développement, mais aussi la cohabitation pacifique.

Enfin, lors de leur visite en Ituri le 16 avril 2020, le Représentant spécial adjoint des Nations Unies en RDC chargé des Opérations et de la Protection, David Gressly et le Commandant de la Force de la MONUSCO, le général Costa Neves avaient promis d'envoyer des casques bleus supplémentaires à Djugu pour renforcer les mécanismes et les capacités de protection des civils.