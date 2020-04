Sénégal: Journée de commémoration virtuelle de la loi sur la traite des Noirs et de l'esclavage

Cela fait dix ans que l'Assemblée nationale sénégalaise a déclaré la traite des Noirs et de l'esclavage crimes contre l'humanité. Le Sénégal a été le premier pays du continent à le faire et reste le seul, à ce jour.

En raison de la pandémie de Covid-19, l'association Mémoires et Partages, basée à Bordeaux, en France, et à Dakar, a organisé ce lundi 27 avril une journée de commémoration virtuelle, sur Facebook, pour ne pas oublier cette page d'histoire, avec des interventions d'intellectuels, militants et artistes.

Il s'agit d'un devoir de mémoire, qui fait écho au 27 avril 1848, date du décret de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises à l'initiative de Victor Schoelcher.

Au Sénégal, la commémoration devait avoir lieu, ce lundi 27 avril, à la mairie de Dakar, mais dans le contexte de la pandémie c'est impossible.

Cependant, pour Karfa Sira Diallo, président de l'Association Mémoires et Partages, il faut continuer à sensibiliser, même s'il manque d'implication des autorités.

« Le Sénégal a voté cette loi en 2010. C'était le 50e anniversaire de son indépendance. Ensuite, l'ancien président Abdoulaye Wade voulait faire passer son monument de la Renaissance africaine. Pour autant, l'Etat sénégalais est quasiment absent de cette commémoration. Macky Sall ne semble pas véritablement être intéressé par ces questions mémorielles. D'ailleurs, cette pandémie du Covid réveille, encore une fois, le souvenir d'une des conséquences de l'esclavage : la traite. On se rappelle tous les polémiques qu'il y a eu autour des tests qu'il faut faire sur les Africains. La question du racisme est une question qui est malheureusement permanente. Donc, plus que jamais, il nous faut célébrer ceux dont le sacrifice nous a permis d'être encore là et d'espérer des sociétés meilleures », a-t-il souligné.

C'est l'occasion aussi de plaider pour que la traite des Noirs et l'esclavage soient déclarés crimes contre l'humanité dans les autres pays africains. En France, une journée du souvenir de l'esclavage et de son abolition est commémorée le 10 mai.