Afrique: Conséquences de la COVID-19 sur les envois de fonds des migrants - La Banque mondiale prévoit une chute de 20 % dans le monde

Les envois de fonds des migrants dans le monde devraient chuter d'environ 20 % en 2020 selon la Banque mondiale (Bm) . Elle ajoute que les remises migratoires vers les pays à revenu faible et intermédiaire devraient chuter de 19,7 %.

Le coronavirus bouleverse tout sur son passage. Les envois de fonds des migrants ne sont pas épargnés. En effet, à en croire la Banque mondiale, les envois de fonds des migrants dans le monde devraient chuter d'environ 20 % en 2020.

Pour l'institution financière internationale, ce déclin attendu, le plus brusque de l'histoire récente, est à imputer largement à un fléchissement des salaires et de l'emploi des travailleurs migrants, souvent particulièrement exposés aux pertes de revenu et d'emploi en cas de crise économique dans leur pays d'accueil.

Aussi, note-t-elle, les remises migratoires vers les pays à revenu faible et intermédiaire devraient chuter de 19,7 %, à 445 milliards de dollars, avec à la clé la disparition d'une planche de salut financière vitale pour de nombreux ménages vulnérables.

En ce sens, le président de ladite institution indique que les remises migratoires sont une source vitale de revenus pour les pays en développement.

Selon lui la récession économique causée par la pandémie de Covid-19 met sérieusement à mal la capacité des migrants à envoyer de l'argent chez eux et rend d'autant plus importante la nécessité d'accélérer la vitesse de rétablissement des économies avancées.

Selon l'institution, les envois de fonds devraient chuter dans toutes les régions où œuvre le Groupe de la Banque mondiale, avec un recul particulièrement marqué en Europe et en Asie centrale (27,5 %), devant l'Afrique subsaharienne (23,1 %), l'Asie du Sud (22,1 %), le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (19,6 %), l'Amérique latine et les Caraïbes (19,3 %) et l'Asie de l'Est et le Pacifique (13 %).