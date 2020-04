Congo-Kinshasa: Discrimination contre les africains due au COVID-19 - Mouvement Citoyen FILIMBI saisit l'Ambassadeur de la Chine en RDC

«Nous voudrions également sonner l'alarme sur les conséquences négatives que pourraient avoir ces actes de discrimination et de ségrégation en Afrique pour les nombreux ressortissants chinois qui y vivent au cas où cette situation persisterait. Nous exigeons immédiatement la fin des tests, de la quarantaine, des violences et des autres traitements inhumains infligés aux Africains de la Province de Canton en particulier et de l'ensemble de la Chine, en général ». Ce message qui s'adresse à Zhu Jing, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Chine en Rdc, émane du Mouvement Citoyen FILIMBI que coordonne Floribert ANZULUNI. Lisez, in extenso, la lettre ouverte de protestation sur la discrimination contre les africains en Chine due au COVID-19.

Kinshasa, le 24 avril 2020

Mouvement citoyen FILIMBI

Coordination Nationale

Kinshasa/Gombe

A Son Excellence Zhu Jing

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

de la République Populaire de Chine en République Démocratique du Congo

A Kinshasa/Gombe

Objet : Lettre ouverte de protestation sur la discrimination contre les africains en Chine due au Covid-19

Monsieur l'Ambassadeur,

Nous tenons, à travers cette lettre, à vous faire part de nos préoccupations et nos vives inquiétudes suite aux pratiques discriminatoires à l'endroit des africains vivant en République Populaire de Chine, plus particulièrement dans la grande métropole de Canton (Guangzhou).

En effet, plusieurs témoignages et allégations des africains vivant dans cette partie de votre pays nous arrivent et font état des plusieurs faits et pratiques que nous condamnons :

Ségrégation et stigmatisation : suite à la pandémie du Covid-19, de nombreux africains ont eu à souffrir de diverses formes de violences physiques, de suspicion et même d'interdictions d'entrée dans plusieurs commerces de la région. Pis encore, alors qu'ils ne présentent aucun symptôme du Covid-19, certains africains sont obligés de subir, de manière inhumaine et sélective, des enquête épidémiques et des tests d'acide nucléique avec une mise en quarantaine de quatorze jours même s'ils n'ont pas voyagé hors du territoire et n'ont eu aucun contact avec des personnes infectées. Ces actes racistes, indignes de notre temps se produisent sans que des mesures correctives soient prises immédiatement par les autorités de Pékin.

Des africains mariés à des chinoises ont été contraints de passer le test COVID-19 et leurs familles chinoises ont été laissées de côté. Par la suite, les hommes ont été retirés de leur famille et mis en quarantaine forcée sans que les résultats de leurs tests ne soient communiqués.

Harcèlement et humiliation persistants des ressortissants africains dans les rues et dans les endroits publics.

Expulsions : des africains ont été chassés de leurs différents appartements et jetés dans la rue, parfois avec leurs enfants en bas âge.

Révocation de visas, arrestation, détention, menaces d'expulsion des africains légalement établis en Chine sans raison valable.

Saisie de passeports des ressortissants africains en violation des pratiques et conventions internationales.

Tous ces faits et actes laisseraient croire à l'opinion chinoise que les africains seraient à l'origine de la propagation du Covid19. C'est ainsi que nous appelons les autorités chinoises à leur sens de responsabilité. Elles ont l'obligation de protéger non seulement leurs ressortissants mais aussi, tous ceux qui, peu importe leurs origines, ont choisi de vivre en Chine dans le respect des lois et des mœurs de ce pays.

Nous voudrions également sonner l'alarme sur les conséquences négatives que pourraient avoir ces actes de discrimination et de ségrégation en Afrique pour les nombreux ressortissants chinois qui y vivent au cas où cette situation persisterait.

Nous exigeons immédiatement la fin des tests, de la quarantaine, des violences et des autres traitements inhumains infligés aux Africains de la Province de Canton en particulier et de l'ensemble de la Chine en général. Le Covid-19 ne fait pas de distinction entre les peuples : africains, asiatiques, européens ou américains, tous, nous sommes au même pied d'égalité face à cette pandémie.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de nos sentiments patriotiques.

Pour la Coordination Nationale du mouvement citoyen FILIMBI,

Coordonnateur