Cote d'Ivoire/Ghana: Everton, Yaya Touré, Eléphants - Jean Philippe Gbamin se dévoile

International ivoirien depuis 3 ans, Jean-Philippe Gbamin était l'invité de l'émission Chez Malick sur Canal+Afrique. Il évoque les Eléphants et ses partenaires. Extraits.

Son choix pour la Côte d'Ivoire

« Je ne peux pas dire que je regrette de ne pas être venu pour la CAN 2015, je ne me sentais pas forcément prêt pour pouvoir y aller. Après j'ai opté pour les Éléphants, c'est un choix du cœur et je ne regrette pas du tout (la manière et la durée que ça pris), là je me sens bien avec les Éléphants, on a un bon groupe, on espère aller loin pour la suite. Depuis petit je voulais jouer pour les Éléphants en catégorie de jeunes déjà mais après ça ne s'est pas fait, je ne sais pas le Pourquoi du Comment ? (Rire) donc quand les Espoirs de l'équipe de France sont venus je suis allé sans problème.. Mais une fois arrivé aux choses décisives, j'ai opté pour la Côte d'Ivoire.

Son admiration pour Yaya Touré

Mon joueur préféré, mon idole qui m'a fait aimer le football, c'est Ronaldinho. C'est après, personnellement que moi j'ai toujours rêvé d'être comme Yaya Touré, sa façon de jouer, pour moi c'était l'un des meilleurs milieux de terrain au monde.

Ses galères à Everton

Quand je suis arrivé, j'espère faire de grandes choses. mais la blessure et tout ça m'a stoppé. Psychologiquement c'était difficile. Dans le football, on sait qu'il y a des moments forts et faibles. J'ai su bien gérer pour l'instant. On arrive au bout mais y a encore du travail.

Meilleurs potes en sélection

Avec Max Cornet, on est très proche. On parle souvent, on fait des vancances ensemble. Je l'apprécie beaucoup. Le plus marrant en sélection, c'est Wonlo Coulibaly. C'est un tueur.