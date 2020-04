Sénégal: Naples - Newcastle négocierait pour avoir Kalidou Koulibaly

Newcastle voit grand. Sur le point d'être racheté par un fonds d'investissement saoudien, le club anglais deviendra plus riche et sera donc plus ambitieux dans les années à venir.

D'ailleurs, les Magpies ne veulent pas attendre longtemps et pense déjà au prochain mercato. Mais plus question d'acheter des joueurs moyens. Newcastle est plus ambitieux et pense à Kalidou Koulibaly, alors que des noms comme Gareth Bale et Edinson Cavani circulent déjà.

D'après Foot Mercato, le club est « officiellement entré en contact avec Naples » pour le défenseur sénégalais. Sous contrat jusqu'en 2023 avec les Partenopei, l'ancien joueur du FC Metz dispose désormais d'un bon de sortie. Naples attend environ 100 millions d'euros pour le laisser partir.

Toutefois, même si Newcastle aura le moyen de le faire venir, Koulibaly acceptera-t-il de jouer pour ce club alors qu'il est convoité par d'autres grandes écuries comme le Paris Saint-Germain, Manchester United et Manchester City ?