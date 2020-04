Algérie: Alger - Grande satisfaction des citoyens et des commerçants après la reprise des secteurs d'activité commerciale

Alger — Plusieurs citoyens et commerçants ont exprimé, lundi à Alger, leur satisfaction quant à la reprise de certaines activités commerciales ayant été fermées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, insistant sur l'impératif de respecter les mesures de distanciation sociale et d'hygiène, a-t-on constaté.

Lors d'une visite effectuée à plusieurs communes d'Alger, à l'instar d'Ain Benian, Staoueli, El Hammamet, Bab El Oued, El Biar, Place du 1e mai, Alger centre et la place des martyrs lors de la 2e journée de l'application de la mesure, plusieurs commerçants de détail ont exprimé à l'APS leur satisfaction quant à l'instruction donnée par Premier ministre le 25 avril dernier portant élargissement des secteurs d'activité et ouverture des magasins afin de limiter les retombées socioéconomiques de la pandémie, faisant part de leurs souffrances après près de 2 mois de fermeture de leurs magasins.

De leur côté, les citoyens ont accueilli favorablement la décision de reprise de certaines activités commerciales, à l'image des salons de coiffure, des magasins de vêtements et de chaussures, des produits électroménagers et de gâteaux.

Respect impératif des mesures d'hygiène

L'APS a constaté lors de sa tournée une affluence minime des clients suite à la relance des activités de vente de vêtements, de chaussures et d'électroménager et bien d'autres. Certains commerçants ont imputé cette affluence timide aux citoyens qui se sont habitués au confinement.

A ce propos, un citoyen a exprimé, à Bab Ezzaour, dans un local de vente de peinture et de céramique, sa crainte quant au non-respect des mesures barrières par certains.

S'adressant aux commerçants autorisés à reprendre leurs activités commerciales, notamment la coiffure et la vente des vêtements et de chaussures, les services de la wilaya d'Alger avaient rappelé lundi dans un communiqué que l'exercice de ces activités est soumis à des règles sanitaires essentielles en vue d'endiguer la propagation du Covid-19, à savoir le strict respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale.

Dans ce contexte, les mêmes services ont établi une liste de mesures sanitaires à respecter par les salons de coiffures dont le travail à portes fermées, l'interdiction de recevoir plus de (02) deux clients en même temps, la prise des rendez-vous par téléphone, le port des masques et des gants obligatoires pour le coiffeur et pour le client outre la stérilisation du milieu de travail au quotidien, a ajouté la même source.

Par ailleurs, les commerces d'habillement et de chaussures doivent respecter des règles sanitaires drastiques, avec comme toute première règle à appliquer à l'entrée du magasin, la désinfection des chaussures et la prise de la température corporelle au moyen de thermomètres infrarouges portatifs et non-invasifs, tout en obligeant tant le client que le vendeur, le port de bavette, avec limitation du nombre de clients à l'intérieur du magasin, selon la surface, à trois (3) personnes au plus à la fois.

Dans le même contexte, les mêmes services ont indiqué que l'essayage des chaussures doit impérativement se faire avec des sachets à usage unique, tout en appliquant soigneusement le gel hydro-alcoolique sur les mains, dans le respect de la distanciation sociale, entre le client et le vendeur.