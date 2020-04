Sénégal: Habib Bèye signe une prolongation de trois saisons sur Canal

Pressenti pour remplacer Christophe Dugarry sur RMC ou pour rejoindre Mediapro, propriétaire majoritaire des droits de la Ligue 1 en France à partir de la saison 2020-2021, l'ancien international sénégalais a prolongé son contrat de trois saisons supplémentaires avec Canal+.

Quand on a une valeur sûre, on s'y accroche. Canal+ en était convaincu et a tout fait pour garder Habib Bèye.

La chaîne cryptée a trouvé un accord avec celui qui est considéré, selon plusieurs sondages, comme le meilleur consultant football en France. En fin de contrat en juin, Habib Beye a finalement signé une prolongation de trois saisons supplémentaires avec la chaîne cryptée. Il y officie depuis 2013.

Le consultant l'a annoncé ce lundi sur son compte Twitter. « Quand l'aventure est belle... elle continue », a-t-il notamment écrit.

Les téléspectateurs sénégalais de Canal+ retrouveront toujours l'ancien défenseur de l'OM et finaliste de la Can 2002 (42 ans) dans le Canal Football Club, au commentaire de matches à la rentrée et des grandes compétitions africaines couvertes par la chaîne.

Fortement courtisé par RMC, le consultant sénégalais avait néanmoins donné la priorité à Canal+ dans ses discussions ces dernières semaines. La chaîne cryptée a visiblement trouvé les arguments pour conserver Beye dans son effectif.