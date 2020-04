Sénégal: Caroline Gueye, artiste plasticienne - «Le confinement n'est pas une source de blocage»

interview

À la fois ingénieure en physique et artiste plasticienne, Caroline Gueye figure parmi les sept sénégalais sélectionnés pour l'exposition internationale de la quatorzième Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Biennale Dak'Art). Actuellement confinée en France, elle prend avec philosophie cette situation en couchant la moindre lueur d'inspiration.

Comment la plasticienne vit son confinement ?

Je dois avouer qu'il m'a prise de cours. J'avais prévu plusieurs voyages en Europe et tous mes rendez-vous ont été annulés.

Je prends les choses avec philosophie et attends, comme tout le monde, que la situation s'améliore. J'ai toujours été casanière ; donc ma vie n'a pas changé.

C'est une période privilégiée qui permet d'avancer sur mes recherches. Je travaille beaucoup, crée, lis les livres d'art et de physique que je n'avais pas eu le temps de lire avant, et m'accorde des pauses pour jouer de la guitare.

Bien-sûr, je reste toujours en relation avec le Sénégal et suis avec attention la circulation du virus à Dakar et dans les régions.

Je dois toutefois avouer que cette période n'est pas propice aux échanges culturels avec la fermeture des musées, le report ou l'annulation des expositions ou des rencontres artistiques alors je me suis enfin décidée à me lancer sur les réseaux sociaux (@StudioCarolineGueye).

Est-ce une source d'inspiration ou de blocage ?

Le confinement a certes provoqué des changements dans la vie des hommes, et peut-être des crises avec leur cortège de malheurs, et ça peut effectivement être une source d'inspiration comme tous les malheurs...

Les plus grands peintres, Picasso, Miró, Léger, Olère... se sont emparés de ces thèmes pour réaliser des œuvres, telles que « Guernica », « Escargot, femme, fleur, étoile », « La partie de cartes », « Les inaptes au travail »...

Peut-être qu'un jour, la victoire de la science sur ce virus inspirera mes œuvres dans la mesure où je suis tournée vers la science, et l'art.

Une chose est sûre, c'est que le confinement n'est pas une source de blocage. C'est une organisation différente.

La vie se déroule au ralenti. Beaucoup de projets sont en stand-by. Je réorganise mon temps pour me concentrer sur de nouvelles créations. C'est une période très productive et de nourriture intellectuelle abondante.

Cette pandémie peut-elle influer sur vos créations ?

Ce qui est intéressant dans cette situation, c'est la course de la science pour essayer de trouver un vaccin ou un traitement. Cette volonté, cette détermination de la science m'inspirent peut-être plus que le virus lui-même.

Aujourd'hui, nous assistons à une multiplication, une accélération de la course au vaccin, aux remèdes. Cette pandémie mobilise une communauté scientifique entière, et ce qui m'inspire le plus est cette union au service de l'humanité.

Si cette pandémie devait influer sur mes créations, ce serait, sans doute, de cette manière-là.

Maintenant, est-ce que cette période unique que l'on traverse se retrouvera dans mes œuvres, je ne pourrais pas vous répondre aujourd'hui ; il m'est arrivé plusieurs fois de traduire les thèmes d'actualité dans des œuvres, mais rien est prémédité. Ils s'imposent à moi de façon inopinée et spontanée... alors l'avenir nous le dira...

SidzabdaCe n'est pas en tant que physicienne mais en tant que citoyenne surtout que j'appréhende cette situation, et que je m'efforce en restant confinée de protéger les autres et de me protéger aussi.

C'est un moment où certes la science regroupe ses forces, mais elle est concomitamment, impuissante pour le moment, c'est à dire que l'homme n'est pas capable de vaincre ce virus qui est mortel et qui fait des dégâts.

La science étant impuissante, les forces scientifiques se mobilisent. Cette période permettra-t-elle sur le long terme de faire perdurer une prise de conscience sur l'importance de la recherche et du travail des chercheurs, sur l'importance d'investir dans ce secteur.

Je ne pense pas que nous puissions sortir indemnes de cette crise, et nous apprendrons forcément d'elle, c'est une période de remise en question obligée.

Physicienne de formation, comment analysez-vous cette situation ?

Comment avez-vous accueilli le report de la 14ème biennale de Dakar ?

Je m'attendais au report de la Biennale, en voyant la fermeture progressive des frontières... Il n'y avait pas d'autre choix. L'urgence sanitaire avant tout, si l'on veut éviter que la pandémie soit grave en Afrique.

Toute manifestation culturelle annulée ou reportée est triste pour tous amateurs et amoureux de l'art, la promotion de l'art et des artistes, les échanges ; la biennale de Dakar étant, de surcroît, devenue un carrefour d'échanges couru au plan international.

Mais nous devons aller de l'avant. Je souhaite que la prochaine biennale ait plus d'éclat encore que celle qui était prévue et je vous y donne rendez-vous.